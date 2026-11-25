Акциите на Anthropic се сринаха под нивото от първичното публично предлагане (IPO) от миналата седмица.

Разработчикът на Claude, който не успя да покачи стойността си в сравнение с други акции, свързани с изкуствения интелект в понеделник, когато беше потвърдено изненадващото завръщане на Дженсън Хуанг като шеф на Nvidia, загуби 5,9% от стойността си във вторник.

В един момент спадът беше дори двуцифрен, което в парично изражение би се равнявало на загуба от около 200 милиарда долара.

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В крайна сметка акциите затвориха на малко под $82 - под цената на предлагане от $83 преди дебюта на Anthropic на Nasdaq миналия четвъртък.

Първичното публично предлагане (IPO) беше почти 7 пъти по-голямо от заявеното (т.е. инвеститорите - големи фондове, банки и индивидуални купувачи, бяха подали заявки да закупят близо 7 пъти повече акции, отколкото компанията реално е предложила за продажба), а набраната сума от продажбата беше рекордна.

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Акциите затвориха първия си ден на търговия с ръст от 17%, но от тогава паднаха рязко, което постави под въпрос момента на предлагане, въпреки положителната ранна тенденция.

Акциите, свързани с изкуствения интелект, падаха през по-голямата част от последните 7 седмици, преди Anthropic да стане първата AI лаборатория, която осъществи първично публично предлагане.

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Това беше възприето от Anthropic като израз на увереност, дори когато пазарът по това време беше в шок заради напускането на Дженсън Хуанг от Nvidia.

Оставката му предизвика буреносни облаци, които надвиснаха над бума на изкуствения интелект, добавяйки към опасенията на инвеститорите не само относно стойностите на ИИ, но и относно технологичните дългове на фона на нарастващите разходи за финансиране на технологията.

Тези дългосрочни проблеми бяха силно изразени във вторник, когато акциите на Nvidia поевтиняха с почти 6% след покачването си от 30% в понеделник.

Пазарните анализатори отдадоха това на политическата реакция срещу ролята на Доналд Тръмп във възстановяването на Хуанг в Nvidia и факта, че завръщането му в компанията все още може да бъде поставено под въпрос поради регулаторния и конгресен контрол върху поведението му.

Технологичният Nasdaq приключи деня с 2,1% спад.

Ръководителят на отдела за финансов анализ на AJ Bell, Дани Хюсън, коментира опита на Anthropic до момента. „Не е необичайно за известни участници на фондовия пазар да паднат под офертната си цена в седмиците след листването, а производителят на Claude несъмнено е станал жертва на днешната по-широка разпродажба на технологични акции“, заяви той.

„Днешните ходове биха могли да се разглеждат като поредно доказателство, че инвеститорите остават предпазливи относно това дали мегахарченето ще продължи, на фона на опасенията, че внедряването на изкуствения интелект може да се забави значително, тъй като политиците, регулаторите и инвеститорите се надпреварват да наваксат“, добави той.