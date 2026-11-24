Как започва един хубав ден? За вас: вероятно с кафето, свежестта на утрото и списъка със задачи. Но представете си, че щом излезете от вкъщи и затворите вратата, домът ви също има подготвен сценарий. Осветлението угасва. Уредите, които стоят в контакта часове наред, се изключват. При появата на дим, теч или необичайно отваряне на врата приложението ви информира светкавично. А ако по пътя към офиса ви загризе едно вечно съмнение - дали сте изключили ютията - паниката е само за секунда. Защото отговорът е на един поглед разстояние: на телефона.

Тези удобства са вече факт - с готовото решение за целия дом VivaHome, новата услуга на Vivacom. Това е комплект от интелигентни устройства. Датчици, умни крушки и контакти работят заедно в единна система, която ви спестява най-ценното: битови сметки, притеснения и свободно време. Устройстват взаимодействат интелигентно помежду си: например датчикът за движение може да задейства осветлението, а промяната в температурата да регулира отоплението. Смарт решенията са разработени в партньорство с Shelly Group - българска технологична компания с международно присъствие на над 100 пазара, която превръща сложните технологии в практични решения за всекидневието. А за вас остава само едно: да определите правилата, които домът да следва - чрез безплатното приложение VivaHome. (вече достъпно в Google Play и App Store)

Смарт устройствата са събрани в четири пакета. Допълват се чудесно, а с колко от тях да се запасите зависи от персоналните ви нужди. Нека ви разкажем за всеки от тях:

VivaHome Control: Осветление и уреди под ваш контрол

Първият пакет включва пет умни RGB крушки и пет умни контакта. Умните контакти ви дават възможност да спирате, пускате и програмирате включване и изключване на десетки уреди вкъщи.

Любомир Малоселски, директор “Продукти и услуги” във Vivacom, даде любопитен пример от офиса на компанията. “Оборудвахме диспенсърите за вода в сградата с умни контакти и създадохме съвсем прост сценарий - устройствата да се изключват в 19 часа вечерта, да се включват в 7 часа сутринта и да не работят през почивните дни. И само с тази промяна постигнахме над 50 % икономия на електроенергия от тези уреди”. Умните крушки пък позволяват да променяте цветовете на осветлението и да създавате различна атмосфера според заниманията и настроението си.

Любомир Малоселски, директор “Продукти и услуги” във Vivacom, даде любопитни примери от офиса на компанията

VivaHome Safe: Сигурност за дома и за близките, които обичате

Пакетът включва три датчика за отваряне и затваряне на врати или прозорци, три датчика за движение и осветеност и два умни контакта.

Чрез тях ще получите известие, ако някой отвори входната врата или ако бъде засечено движение в помещение, в което не би трябвало да има никого. Но възможностите на устройствата далеч не се изчерпват със сигнализирането при нежелани посетители. VivaHome Safe ви уведомява за сигурността на най-близките: кога децата ви са се прибрали от училище. Или дали възрастен родител е в обичайния ритъм на ежедневието.

VivaHome Risk: Да изпреварим битовите инциденти

При някои битови инциденти дори няколко минути могат да бъдат решаващи. Именно затова третият пакет включва три датчика за пожар и дим, един датчик за наводнение и два умни контакта.

Датчиците могат да бъдат разположени на ключови места в дома според предназначението им. Например датчикът за наводнение около пералнята или под мивката. При засичане на дим или теч на вода ще получите известие директно на телефона си. Така можете да предприемете действия, преди една сравнително дребна битова авария да се превърне в сериозен и скъпоструващ проблем. Особено полезно решение за хората, които често пътуват или прекарват дълги периоди извън дома си.

VivaHome Heat: Повече уют и до 30% по-ниски разходи за отопление

Особено актуален сега, в началото на зимния сезон, е четвъртият пакет - този, с който да пестим от отопление. VivaHome Heat включва три умни терморегулатора и три датчика за температура и влажност. С тях можете да управлявате отоплението в отделните помещения, да задавате предпочитаната температура и да създавате графици, съобразени с ежедневието на семейството ви. И например да настроите домът така, че да започне да се затопля малко преди да се приберете, а през нощта температурата автоматично да се понижи до предпочитаните от вас градуси.

Тук възможността да се пести енергия е сериозна. Според данните, представени от Vivacom и Shelly Group, интелигентното управление на отоплението може да осигури до 30% икономия от разходите за него. И то не за сметка на комфорта, а благодарение на по-разумното използване на топлината.

Опитът на Shelly Group - българска технологична компания с международно присъствие на над 100 пазара, стои за умните устройства. На снимката: Мирче Атанасоски, Търговски директор на Shelly Group

30 умни устройства за под 10 евро месечно

Добрата новина е, че за да превърнете дома си в умен, не е необходимо да отделяте сериозен бюджет. Месечната цена на пакетите VivaHome Control и VivaHome Safe започва от 1,99 евро, а на VivaHome Risk и VivaHome Heat – от 2,99 евро. Така при комбинация от четирите пакета получавате общо 30 интелигентни устройства срещу 9,96 евро месечно. Цените са при 24-месечен договор и ползване на съответните интернет или телевизионни планове на Vivacom.

Повече може да научите тук. А когато откриете колко лесно е да пестите умно, другите ще научат от вас как да го направят.