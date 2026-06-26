Агресивната стратегия продължава: "Фолксваген" съкращава 100 000 служители и закрива заводи

Volkswagen AG ("Фолксваген") планира да съкрати още десетки хиляди работни места и евентуално да затвори няколко завода в рамките на агресивната стратегия на главния изпълнителен директор Оливер Блуме, целяща да повиши конкурентоспособността на най-големия автомобилен производител в Европа. Предложенията, представени от Блуме по време на заседание на Управителния съвет в началото на тази седмица, включват удвояване на предварително планираните съкращения на персонал до 100 000 работни места, съобщава Bloomberg.

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Компанията, собственик още на Porsche и Audi, в момента дава работа на около 657 000 души в целия свят.

Блуме се опитва да съкрати разходите на автомобилния гигант, който се сблъсква с американските мита, продължаващата оперативна слабост на китайския пазар и засилващата се конкуренция в Европа от страна на съперници като BYD и Stellantis NV.

Новата му стратегия ще бъде официално представена пред Надзорния съвет следващия месец, което ще даде старт на очакваните месеци на изключително напрегнати преговори със служителите.

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Цели за намаляване на общите разходи и затворени заводи

Новата вълна от преструктуриране включва съкращаване на общите разходи с 11 млрд. евро (12,5 млрд. долара) до края на настоящото десетилетие.

Тя включва също така средносрочното затваряне на четири производствени обекта в Германия с цел рационализиране на дейността. Сред засегнатите обекти са заводът на Audi в Некарсулм, както и основните заводи на марката VW в Хановер, Цвикау и Емден.

Освен това Блуме обмисля разделянето на заводите за производство на компоненти и отделянето на едноименната марка VW в самостоятелно юридическо лице, с цел да се оптимизира структурата на по-широката група. Основната марка отдавна се бори с ниски нива на рентабилност.

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Снимка: Getty Images/Guliver

Усилията за рационализация във „Фолксваген“ подчертават по-широките системни структурни проблеми в германската промишленост. Mercedes-Benz Group AG планира да обсъди по-мащабни програми за съкращаване на разходите с представителите на работниците, докато BMW AG публикува драстично предупреждение за спад в печалбата по-рано този месец, което доведе до срив на акциите ѝ.

Междувременно синдикалните лидери бързо отхвърлиха новоразкритата стратегия на Блуме. В съвместно изявление, публикувано от работническия съвет на компанията и профсъюза IG Metall, се предупреждава, че предложенията дълбоко тревожат работната сила и регионите, в които Volkswagen развива дейност, като се обещава да се противопоставят на мерките с всички сили.

Провеждането на мащабни съкращения на работни места във Volkswagen исторически се е оказвало трудно, тъй като усилията за преструктуриране често биват отслабвани от политически блокове.

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Представителите на работниците заемат половината от местата в Надзорния съвет на автомобилния производител, докато германската провинция Долна Саксония, която традиционно подкрепя профсъюзите, контролира още две места.

Напредък в структурната реформа

Volkswagen трябва да претърпи дълбоки промени, казва говорител на компанията, който отказва да коментира пред Bloomberg подробностите от доклада за преструктурирането.

През последните няколко месеца Управителният съвет работи интензивно по план, насочен към бъдещето - за преструктуриране на корпорацията. Изпълнителният директор вече е постигнал известен структурен напредък, включително продажбата на 51% дял в подразделението за корабни двигатели Everllence с цел набиране на парични резерви.

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Около 28 000 работници вече са се съгласили да напуснат производителя като част от обявената по-рано инициатива за съкращаване на персонала с 50 000 души в цялата група до 2030 г.

Освен това Volkswagen е намалил абсолютния си производствен капацитет от 12 милиона автомобила годишно към по-реалистична цел от 9 милиона автомобила.

Акциите на Volkswagen отбелязаха ръст от 1,2% при търговията във Франкфурт след новината, въпреки че от началото на годината досега те са спаднали с една четвърт.

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