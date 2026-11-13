"Аз съм л***о": Последните часове на Хуанг в Nvidia, преди да се разбере, че е имал и трета любовница

Бившият изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал извънбрачна връзка с втора служителка на Nvidia, съобщи Ройтерс. Това е третата разкрита афера на шефа на технологичния гигант, след съобщенията за връзки на Хуанг с предполагаемата китайска шпионин Алис Хуанг и с изпълнителния директор на Nvidia Кимбърли Пауъл. Скандалът доведе до оставката на милиардера от Nvidia.

Ройтерс, позовавайки се на анонимни източници, обяви, че Хуанг е имал „интимна връзка“ с втори служител на Nvidia.

Новината дойде, след като „Ню Йорк Таймс“ съобщи в сряда, че отстраненият изпълнителен директор е имал афера с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia по здравеопазването, а Хуанг подаде оставка като ръководител на Nvidia малко след това.

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Ройтерс не посочва името на втората служителка, а Nvidia отказа коментар по обвиненията.

Така завършва бурната седмица за Хуанг, който в неделя призна, че не е бил верен на съпругата си Лори Хуанг, като е имал афера с Алис Хуанг - ръководител в компанията за центрове за данни Megaspeed, за която американски служители смятат, че може би работи като шпионин за китайското правителство.

Хуанг е признал само извънбрачната си връзка с Алис Хуанг и не е потвърдил съобщенията за връзката си със служителите на Nvidia.

Източник: Getty Images

"Аз съм л***о"

Financial Review разказа за последните часове на Хуанг като изпълнителен директор на Nvidia.

Хуанг изглеждал съсипан и разбит, а пословичната му енергия била изчерпана.

След седмици, прекарани в отричане на обвиненията в изневяра и борба да остане на поста си главен изпълнителен директор на Nvidia, капитулацията му беше безусловна, пише изданието.

Според очевидци на последните часове на Хуанг в компанията обичайното му самочувствие се е било изпарило и той изолзвал изрази като "Все едно" и "Не ме интересува".

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През десетилетията, които прекара в изграждането на Nvidia в многотрилионен гигант в областта на изкуствения интелект, Хуанг беше известен с вниманието си към най-малките детайли - от архитектурата на чипа до компенсационните пакети дори на най-младшите служители в компанията.

Сега, в очите на хората в стаята, той се беше отказал.

Според хора, разговаряли с него през последните дни, Хуанг вече е бил тотално отчаян, наричайки се "л***о". Това поведение е в рязък контраст с досегашното му амплоа. Преди този срив, със своята прямота и енергия Хуанг очарова американския президент Доналд Тръмп, оформи глобалната технологична политика и привлече тълпи привърженици по време на международните си обиколки.

People lay flowers and light candles outside Nvidia headquarters following CEO Jensen Huang’s resignation The former head of the company has agreed to testify under oath before the US Congress. According to Bloomberg, Huang was deeply affected by the sex scandal. In private conversations, he called himself a “piece of shit” and admitted that he feared ruining the lives of his wife and other women. In recent days, Huang had been extremely downcast. He had lost his usual confidence and said he didn't care about anything anymore. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

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