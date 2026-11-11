Да дарим кръв, да спасим живот: Бизнес и граждани помагат на ранените от АМ "Тракия"

Дари кръв. Спаси живот.
Във връзка с тежката катастрофа на АМ „Тракия“, SILABG се присъединява към кампанията за кръводаряване в подкрепа на пострадалите.
В знак на благодарност всеки, който дари кръв, ще получи подарък от тях – кутия шоколадов протеин и 5 протеинови бара.
Къде можете да дарите кръв:
- София: Национален център по трансфузионна хематология, ул. „Братя Миладинови“ №112.
- Сливен: МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.
- Бургас: УМБАЛ Бургас, отделение по трансфузионна хематология.
- Ямбол: МБАЛ „Св. Пантелеймон“.
Пълен списък с центровете за кръводаряване:
Всеки, който е дарил кръв, може да се свърже със SILABG чрез лично съобщение, за да получи своя подарък.
Защото в трудни моменти солидарността е най-важна.