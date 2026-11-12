Mercedes-Benz спира всички нови инвестиции в Германия

Автомобилният концерн Mercedes-Benz временно спира всички нови инвестиции в производствените си бази в Германия. Мярката е приета от управителния съвет на фона на блокираните преговори със синдикатите за драстично съкращаване на разходите, съобщават германските медии, позовавайки се на вътрешнофирмена информация и агенция DPA.

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Според ръководството на компанията липсата на компромис принуждава концерна да направи детайлна преоценка на рентабилността на германските си предприятия, което поставя под въпрос бъдещето на част от тях. Като основен аргумент от Mercedes-Benz посочват неконкурентната цена на труда в страната – един работен час в германските им заводи струва по места до пет пъти повече, отколкото в базите на компанията в Източна Европа.

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Решението идва след месеци на напрежение между ръководството в Щутгарт и мощния индустриален синдикат IG Metall. Конфликтът избухна с пълна сила през лятото на 2026 г., когато мениджмънтът начело с главния изпълнителен директор Ола Келениус представи план за намаляване на разходите за труд в Германия с около 800 милиона евро годишно.

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