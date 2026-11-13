Разместване в света на AI: Кой печели от кризата в Nvidia?

Оставката на Дженсън Хуанг като ръководител на Nvidia вече се отразява на целия сектор на чиповете за изкуствен интелект. Акциите на основните конкуренти на компанията - AMD и Broadcom, поскъпнаха, докато книжата на Nvidia поевтиняха рязко. Инвеститорите очакват сътресенията в управлението на технологичния гигант да дадат възможност на конкурентите му да привлекат част от клиентите му.

На 12 ноември Nvidia официално обяви, че Хуанг напуска поста изпълнителен директор и борда на директорите с незабавен ефект. Временно компанията ще бъде ръководена от финансовия директор Колет Крес, докато бъде избран постоянен наследник.

Новината идва след няколко дни на напрежение около съоснователя на Nvidia. По-рано The Wall Street Journal съобщи, че бордът обмисля отстраняването му и работи по намирането на негов заместник. Последваха публикации за предполагаеми извънбрачни връзки на Хуанг, включително с жена, за която американските служби подозират, че има връзки с китайското разузнаване. Още: Дженсън Хуанг подаде оставка като изпълнителен директор на Nvidia

Първоначалните информации за готвеното отстраняване предизвикаха разпродажба на акциите на Nvidia в извънборсовата търговия. Книжата на компанията поевтиняха с около 9%, докато тези на AMD и Broadcom поскъпнаха с над 3%. Alphabet също отчете ръст.

След официалното потвърждение за оставката натискът върху Nvidia продължи. В четвъртък акциите на компанията загубиха близо 10%, докато част от конкурентите ѝ се възползваха от несигурността около бъдещото ѝ управление.

Конкурентите на Nvidia могат да спечелят от кризата

Инвеститорите търсят начини да запазят присъствието си в сектора на изкуствения интелект, като същевременно намалят зависимостта си от Nvidia. Промените в ръководството на компанията могат да накарат част от клиентите ѝ да преосмислят отношенията си с най-големия доставчик на AI чипове и да потърсят алтернативи. Още: Китай бърза на натрупа чипове от Nvidia преди САЩ да "затръшнат вратата" след скандала с Хуанг

Според Мандийп Сингх, глобален ръководител на технологичните проучвания в Bloomberg Intelligence, AMD, Google и Amazon могат да получат възможност да увеличат пазарния си дял при ускорителите за изкуствен интелект - сегмент, в който Nvidia има водеща позиция.

По думите му евентуалният наследник на Хуанг вероятно ще възприеме по-предпазлив подход към управлението и определянето на целите на компанията.

AMD и Broadcom са сред компаниите с най-голям потенциал да се възползват от ситуацията. AMD е най-прекият конкурент на Nvidia при графичните процесори за изкуствен интелект, докато Broadcom развива дейност в областта на специализираните AI чипове и мрежовите технологии.

Alphabet също разширява присъствието си на този пазар. Компанията разработва собствени тензорни процесори (TPU), предназначени специално за изчисления с изкуствен интелект. Тази седмица Google обяви планове за разширяване на продуктовата си гама от такива чипове, с което се стреми да засили конкуренцията с Nvidia. Още: Шефът на Nvidia имал втора афера, бордът на директорите се готви да го уволни

Според инвестиционния стратег Анна У от Floodlines Research AMD, Alphabet и Broadcom са сред компаниите, които могат да спечелят в краткосрочен план. Тя отбелязва, че скандалът около Хуанг е породил и публични въпроси за търговските тайни на Nvidia и технологичното предимство на продуктите ѝ.

TPU процесорите на Google обаче не могат напълно да заменят графичните процесори на Nvidia. Преминаването на клиентите към алтернативни решения е бавен и скъп процес, което означава, че евентуалното преразпределение на пазарните дялове няма да стане незабавно.

Печеливши могат да бъдат и производителите на специализирани чипове

Сътресенията около Nvidia създават възможности и за компании, които помагат на големите доставчици на облачни услуги да разработват собствени процесори. Още: Тръмп и търговският му министър били предупредени отдавна, че шефът на Nvidia е във връзка с потенциална китайска шпионка

В Тайван акциите на MediaTek, която си сътрудничи с Google при разработването на специализирани чипове, поскъпнаха с до 3,3%. Книжата на Alchip Technologies и Global Unichip, специализирани в проектирането на чипове, отчетоха ръст от над 8%.

Възможности могат да се открият и за производителите на полупроводници и памети. Samsung Electronics има потенциал да разшири сътрудничеството си с AMD, докато SK Hynix е сред основните доставчици на памет с висока пропускателна способност (HBM) за Nvidia.

Според анализатори евентуалната промяна в управлението на Nvidia може да доведе до преразглеждане на отношенията с доставчиците и до по-голямо разнообразяване на веригата за доставки. Това би отворило възможности за Samsung да задълбочи партньорствата си както с Nvidia, така и с нейните конкуренти. Още: Тръмп защити шефа на Nvidia: Вярвам му, че не е знаел за китайския шпионаж (ВИДЕО)

Китайските производители също могат да се възползват

Промените в Nvidia могат да дадат допълнителен импулс и на китайските компании, които разработват алтернативи на американските технологии. По-строгите ограничения на САЩ върху износа на високотехнологични чипове към Китай вече насърчават развитието на местни решения.

Сред потенциалните печеливши са Cambricon Technologies, Hygon Information Technology и Semiconductor Manufacturing International (SMIC). Акциите на Cambricon поскъпнаха с до 13%, а тези на Hygon и SMIC - с над 5%.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че китайските компании трудно ще отнемат значителен пазарен дял от Nvidia, докато нямат надежден достъп до най-модерните технологии за производство на чипове. Още: Шефът на Nvidia призна, че е имал афера: Компанията започва разследване за чуждестранен шпионаж

Така оставката на Хуанг поставя началото на период на несигурност за една от най-влиятелните компании в технологичния сектор. Въпреки че оперативната дейност, ангажиментите към клиентите и продуктовата стратегия на Nvidia засега остават непроменени според борда, инвеститорите вече оценяват риска от промяна в позициите на компанията на бързо растящия пазар на изкуствен интелект.