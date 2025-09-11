Безплатен старт в света на инвестициите - 23 септември 2025

Практическото онлайн обучение “Основи на инвестициите” с лектор Георги Захариев започва на 23 септември и бележи началото на най-детайлната програма по Инвестиции и допълнителни доходи в България.

Finance Academy, най-голямата социална образователна организация в сферата на личните финанси и инвестициите в страната, отново отваря врати за милиони българи, които искат да овладеят умението да управляват парите си и да изградят дългосрочно и стабилно богатство.

Обновеното издание на доказаната практическа онлайн програма

“Инвестиции и допълнителни доходи” ще стартира с безплатния курс “Основи на инвестициите” на 23 септември 2025 г. Курсът е уводен към цялостната програма и цели да предостави на участниците фундаментални знания за видовете инвестиции и управлението на личните финанси. Тези знания ще помогнат на участниците да оптимизират своите разходи и да започнат да изграждат навици, чрез които да увеличават своите активи и доходи. Обучението преминава през основните инвестиционни концепции и практики, и запознава курсистите с възможностите за инвестиции в недвижими имоти, акции, фондови пазари, криптовалути, злато, суровини и още! Курсът “Основи на инвестициите” е пригоден за напълно начинаещи с малък или без опит.

“Ние във Finance Academy вярваме, че във времена, където поскъпването на живота и инфлацията могат бързо да обезценят парите ни, инвестирането става не само опция, но и необходимост за всеки, който желае да се погрижи за своето финансово благосъстояние и това на семейството си” - споделя Георги Захариев, лектор в “Основи на инвестициите” и съосновател на академията.

Георги Захариев е предприемач и успешен дългосрочен инвеститор с над 10-годишен практически опит. Неговата страст е да изгражда бизнеси от нулата, а пътят си като инвеститор започва през далечната 2016 г. чрез инвестиции в недвижими имоти. Той е един от първите собственици на апартаменти за краткосрочен наем в България. През годините Георги Захариев работи като Project Manager на най-големия проект на Google за България - Дигитален гараж, консултирайки стотици собственици на бизнес за дигитализацията и маркетинговата стратегия на техните бизнеси, а по-късно и като директор Бизнес развитие в най-голямата образователна организация за дигитални професии в страната - СофтУни. От 2020 г. насам той е партньор в три компании, а извън активния бизнес е изградил портфолио от различни активи, сред които: имоти, дялове в стартиращи компании, акции, криптовалути и ETF-и. Георги развива портфолио за дивидентен растеж, стартирайки с 1000 лева и достигайки над 6 цифрени суми изцяло със собствени средства. Той е и гост лектор на събития, сред които WordPress Meetup, Travel Academy, IoT Summit и други. С негова помощ, участниците в курса “Основи на инвестициите” ще придобият нужните знания и умения, за да продължат в основната част на програмата.

Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи е създадена от експерти с локален и международен опит и е базирана на основни и доказани практики в световен мащаб. Състои се от 6 фундаментални курса и 7 бонус обучения, достъпни само за участниците в програмата. Курсистите ще могат да се възползват и от професионални инструменти и софтуер, които ще им позволят да управляват личните си финанси и инвестициите за секунди. Основни обучения в програмата са “Изграждане на личен финансов план”, “Инвестиции в недвижими имоти”, “Инвестиции в акции”, “Инвестиции в криптовалути”, “Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия” и “Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове”.

Курсът “Изграждане на личен финансов план” предоставя конкретни стратегии за управление на личните и семейни финансови средства. Курсистите ще научат как да оценяват инфлацията и икономическата обстановка, така че да запазят наличните си ресурси и да бъдат подготвени за непредвидени ситуации. В рамките на обучението се разглежда как да сравняваме различни кредитни продукти, ако решим да закупим нов дом чрез ипотека, както и застраховките като форма на защита на личните ни активи. Изграждането на авариен фонд и умението да спестяваме ефективно са ключови за справяне с бъдещи парични предизвикателства, особено ако зависим само от един източник на приход - заплата.

Лектори в обучението ще бъдат Йордан Генов, изпълнителен директор на “Moite Pari Consult” и ръководител на екипа за лични финанси и финансово планиране, и Деян Василев, изпълнителен директор на “CreditLand”. И двамата са дипломирани финансови консултанти от Института на дипломираните финансови консултанти (ИДФК) и лицензирани инвестиционни консултанти от Комисията по финансов надзор (КФН).

Дългогодишният им опит и работа по изграждане на дългосрочни стратегии за управление на личните и семейни финанси на стотици български семейства ще помогнат на участниците в програмата да изградят личен финансов план, базиран изцяло на техните индивидуални възможности и нужди. Обучението засяга и темата за различните видове кредити като инструмент и рисковете, които крият, така че курсистите да могат да вземат информирани финансови решения.

В практическия курс “Инвестиции в недвижими имоти” участниците ще получат знания и практически приложими умения, необходими при избора и закупуването на жилищен имот за лично ползване или с инвестиционна цел. Обучението разглежда методите за намиране и управление на подходящ имот, като преминава и през всички административни и счетоводни въпроси, които засягат този процес. По този начин участниците ще могат да преценят дали конкретна инвестиция е добра спрямо наличните средства, с които разполагат, и ще предотвратят попадането във финансови измами или участие в сделки с финансово неизгодни условия.

Курсът ще бъде воден от д-р Николай Лазаров и Георги Валеьов. Николай Лазаров е Real Estate Consultant и водещ експерт в сферата на недвижимите имоти с повече от 20 години опит на пазара.

Георги Валеьов е брокер на недвижими имоти, отличен като най-успешен брокер за измината година в организация Хоум Ту Ю, както и със стотици реализирани сделки в рамките на една календарна година. Той е мениджър на един от най-бързо развиващите се и разрастващи екипи в България.

“Инвестиции в криптовалути” е поредното практическо обучение, което допълва цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи. Криптовалутите са един от най-обсъжданите инвестиционни активи, които грабват интереса на начинаещите инвеститори. Те, обаче, крият своите рискове. Ето защо обучението цели да запознае участниците с всички тънкости на дигиталните пари и блокчейн технологията, която стои зад тях. Разбирайки бизнес логиката зад всяка криптовалута, курсистите ще се научат да предвиждат нейния бъдещ потенциал, което ще доведе до вземане на информирани финансови решения и възможност за добра доходност и бъдещи печалби.

Основен преподавател в програмата на Finance Academy е и Георги Вулджев. Той е един от най-разпознаваемите млади икономически експерти в България. Работил е като икономист в Институт за пазарна икономика, след което става анализатор в EmergingMarketWatch, фирма за икономически, финансови и политически анализи, която работи директно с банки и инвестиционни фондове от цял свят.

Георги Вулджев ще бъде лектор в цели три фундаментални обучения - “Инвестиции в акции” и “Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия” и “Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове”, където участниците ще научат как правилно да анализират финансови отчети на публични компании и да съставят успешни стратегии за създаване на балансиран нискорисков инвестиционен портфейл. С негова помощ курсистите в програмата ще придобият практически умения за създаване на дългосрочна инвестиционна стратегия с минимални усилия и разходи. В рамките на обучението участниците научават как да инвестират в компании, които ще осигурят растеж или стойност. Всички курсисти получават инструменти и знания, с които да определят справедливата цена на различните компании. Курсовете се фокусират върху изграждане на практически и приложими в реална среда умения и дават ясен и конкретен план за изграждане на дългосрочно богатство.

Бонус модулите в програмата “Инвестиции и допълнителни доходи” предоставят възможност за цялостно разбиране на капиталовите пазари и спецификите на инвестициите на БФБ. По този начин участниците ще могат да изберат най-подходящата за тях възможност да запазят и увеличат парите си и да положат стабилна основа на едно спокойно и устойчиво финансово бъдеще. Освен управлението на пари, програмата разглежда и различните видове кредити и рисковете, свързани с тях, за да могат курсистите, на които им предстои да теглят кредит да са запознати и да вземат най-доброто решение спрямо техните индивидуални възможности и нужди.

Основни знания, необходими за успешното планиране, изпълнение и управление на ремонтните проекти ще бъдат предадени от Невена Борисова, оперативен директор във Flat Manager и съосновател на Асоциацията за туристически имоти и иновации "АТИИ".

Йонко Чуклев е оперативен директор на p2p lending платформата

Afranga и финансов мениджър на стартъпа за протеинови бонбони Cardinal Bites. Член е на Управителния съвет на Българска стопанска камара и заместник-председател и съосновател на „Професионална асоциация по роботика и автоматизация“ (PARA). С негова помощ курсистите в програмата ще научат тънкостите на инвестициите на Българската фондова борса.

В бонус курса “Покупка на имот за собствено ползване” Георги Захариев ще представи ключовите аспекти, свързани с покупката на собствен дом, вариантите за финансирането на такава голяма покупка, включително значението на ГПР, както и основните фактори, които влияят върху условията на финансиране на сделката.

С негова помощ в обучението “Пасивни доходи от дивиденти” участниците ще научат как да изградят стабилни и устойчиви пасивни доходи чрез инвестиции в акции и борсово търгувани фондове, които изплащат дивиденти.

По темата за кредитите курсистите ще имат възможност да черпят знания и опит от д-р Грета Николова - експерт с дългогодишен опит в областта на финансите, финансовия мениджмънт и финансовите пазари. Тя има над 9 години професионален опит на различни позиции в търговски банки в България. Грета Николова има придобита образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма “Интеграция на застрахователни и банкови посредници - международни аспекти“. Преподавала е свободни лекции в няколко университета в България.

В програмата на Finance Academy участниците ще имат възможност да “крадат” опит и от доказани професионалисти като Вяра Стефчева - лектор в курса “Допълнителни доходи”. Вяра е главен изпълнителен директор на водещата маркетингова агенция “Zahara Consult”, обслужваща бизнеси и клиенти от 3 континента! Професионалният ѝ опит включва работа с високотехнологични компании, като тя развива своите умения в сферата на маркетинга, медиите, създаването на съдържание, SEO, афилиейт и още. Ръководи медийна група, отразяваща и анализираща последните тенденции в сферата на децентрализираните финанси. Създател е на платформата за ментално и физическо здраве – ДобреСъм.

В курса “Допълнителни доходи” ще разгледаме различни идеи, чрез които всеки от нас може да се възползва от интернет пространството с цел набавяне на допълнителни източници на приходи. Обучението дава конкретни насоки и работещ план за действие към всяко направление от създаването на блог и присъствие в социалните мрежи, през афилиейт програми, до организирането на събития. В практически демонстрации участниците ще спестят ценно време, усилия и грешки и ще получат насоки към “преките пътища” за изграждане на богато портфолио от дигитални активи.

Финансовата академия предлага нова, съвременна алтернатива на традиционното образование и иновативен подход за преподаване на специфични теми като лични финанси и инвестиране. Обученията се провеждат изцяло онлайн, което позволява на курсистите да гледат в удобно за тях време и място и да синхронизират програмата с техния личен график. Лекторите на академията са доказани експерти с дългогодишен глобален практически опит, които споделят на достъпен и разбираем език ясни и ефективни стратегии за управление на парите и изграждане на дългосрочно богатство. Лекциите са структурирани в логическа последователност, което позволява на участниците да навлязат поетапно в материята и да учат със своето собствено темпо. Курсистите в програмата имат възможност да комуникират пряко с лекторите в рамките на Q&A сесии на живо веднъж седмично, както и да получат индивидуална помощ от ментор за по-добро разбиране на материала. В допълнение, участниците ще могат да се включат в практически демонстрации, ще получат арсенал от инструменти, готови темплейти, калкулатори, шаблони и множество учебни ресурси, които ще им помогнат при прилагане на наученото в реална среда.

Курсистите в цялостната програма ще могат да се възползват от специализирани софтуер и инструменти, без аналог в България, разработени от технологичния екип на академията. С тяхна помощ ще могат да взимат сложни финансови решения за минути и ще анализирате различни активи без нужда от външни платформи. Една малка част от тях са Личен финансов планер, Калкулатор на лична/семейна нетна стойност, Управление на имотно портфолио, Калкулатор за ремонтни дейности, Автоматизиран анализ на финансови отчети, баланси и дивиденти на акции, и други.

Всеки, преминал успешно програмата ще изгради умения, приложими във всеки етап от живота:

Ще повишат финансовата си грамотност и ще управляват ефективно парите си;

Ще се научат как да организират и менажират личните си финанси, така че да постигат своите цели;

Ще могат да намират и анализират инвестиционните възможности и да започнат да изграждат дългосрочно богатство;

Ще знаят как да използват различните финансови инструменти като кредити и заеми.

Ще изградят балансиран портфейл от активи за постигане на личен и семеен просперитет.

Голямо предимство на цялостната програма е и нашата затворена общност от курсисти, лектори, начинаещи и напреднали инвеститори и предприемачи, които споделят своя опит, разглеждат заедно различни казуси и стигат до най-добрите решения.

Като център за професионално обучение лицензиран от НАПОО към МОН, Finance Academy предоставя възможност за получаване на държавно признато удостоверение, валидно на територията на целия Европейски Съюз на всички, преминали успешно цялостната програма по инвестиции.

Програмата по Инвестиции и допълнителни доходи е подходяща за всеки, който желае да менажира парите си по-добре и да постигне финансово спокойствие. От нея могат да се възползват напълно начинаещи, които искат да подобрят финансовата си грамотност и да изградят финансова стабилност, професионалисти с малък опит, чиято цел е да повишат своите знания и да увеличат средствата си, както всеки, който не иска да се тревожи за финансовото си бъдеще, независимо от икономическата обстановка и външните обстоятелства.

Програмата е страхотна възможност за студенти, които търсят начин за набавяне на допълнителни източници на приход; семейства, които искат да подсигурят бъдещето на децата си и всеки човек в напреднала възраст, който желае да изгради план за пенсиониране, без да разчита само на държавна пенсия.

“Инвестиции и допълнителни доходи” е единствената практическа програма в България, предоставяща цялостно разбиране за това как работят парите. Всеки българин, независимо от неговата възраст, професия и опит може да се възползва и да подобри своето финансово състояние още сега! Курсовете на академията се отличават със своята достъпност, практическа насоченост и релевантност към всеки етап от нашия живот. Към настоящия момент повече от 60 000 души са преминали обученията, а средната оценка е 5,89 от 6.

Обновеното издание на програмата започва съвсем скоро! В нея предстоят над 10 практически обучения, 10 доказани лектори, над 100 часа учебно съдържание и множество Q&A сесии на живо! Това е програмата по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy!

Всеки, който желае да се включи, може да запази своето място от тук: https://bit.ly/3I5lhr8