"Величие" искат КС да отмени избора на антикорупционната комисия

„Народните представители от „Величие“ обявяваме и още една инициатива за сезиране на Конституционния съд. Ще настояваме върховния пазител на Конституцията да се произнесе по противоконституционността на чл. 8, ал. 4, чл. 9 ал. 8 и 9 от Закона за противодействие на корупцията, както и на решението на парламента, с което са приети правилата за дейността на номиционната комисия и процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията“, каза депутатът от „Величие“ Красимира Катинчарова пред медиите в парламента.

От най-малката партия в парламента обаче нямат достатъчно подписи за жалба в Конституционния съд, тъй като според Конституцията трябва най-малко на една пета от народните представители, т.е. 48. Партията на Ивелин Михайлов в 51-ото Народно събрание обаче разполага с 10 депутати.

Припомняме, че те събират подписи, за да обжалват и всички решени на кабинета "Желязков" в Конституционния съд, защото според тях са нелегитимни. ОЩЕ: "Величие" ще сезира КС, за да се отменят всички решения на кабинета "Желязков"

Какъв е проблемът в КПК?

Според партията на Ивелин Михайлов създаването на антикорупционния орган е грубо посегателство върху разделението на властите, защото по думите им в процеса на подбор и оценка на кандидатите са участвали представители на изпълнителната и съдебната власт, които не носят народен мандат, но получават решаващи функции.

Катинчарова изтъкна, че така Народното събрание е сведено до ролята на гумен печат, а личното участие на избраниците на народа е обезсмислено.

„Нещо повече – законът въвежда открит конфликт на интереси, защото органите, които самите подлежат на контрол от Комисията за противодействие на корупцията излъчват свои представиетли, които подбират бъдещите й членове“, заяви още Катинчарова.

Според нея допълнителен проблем е непрозрачната регламентация за определяне на тези представители, което отваря вратата за произвол и назначаването на удобни фигури. ОЩЕ: Политици по ChatGPT за TikTok: Депутати се подиграват на "Величие"