Българинът, който се сблъска с Ямал: Сякаш за пръв път играех футбол

Българският национал и футболист на Дармщад Фабиан Нюрнбергер даде интервю за Transfermarkt, в което коментира дуела срещу Ламин Ямал в световната квалификация между "лъвовете" и Испания на препълнения стадион "Васил Левски". Левият краен защитник призна, че това е било голямо предизвикателство, и е имал усещането, че за пръв път играе футбол. Нюрнбергер не скри какво се е случвало и при ситуации 1 срещу 1 - гледал е само гърба на суперзвездата на "Ла Фурия Роха".

Нюрнбергер: Гледах само гърба на Ямал

„Беше поразително да се види колко големи са всъщност разликите. На моменти се чувствах сякаш никога преди не съм играл футбол“, каза Нюрнбергер през смях в интервю за Transfermarkt. Той действа добре три или четири пъти срещу Ламин Ямал, чиято пазарна стойност е 200 милиона евро. Тя е повече от 133 пъти по-висока от тази на Нюрнбергер, чиято пазарна стойност е 1,5 милиона евро. Като цяло, стойността на българския национален отбор е 39 милиона евро, докато на Испания е 1,27 милиарда евро.

„Веднъж исках да се изправя срещу него и всичко, което можех да видя, бяха задните му светлини“, усмихва се българинът. Преди сблъсъка с Испания най-трудните му противници са били Лерой Сане и Кингсли Коман, казва той пред медията, обяснявайки: „Играх едно полувреме срещу тях през 2023 г., когато загубихме с 0:6 в Мюнхен с Дармщад. И двамата бяха невероятно добри, но бих предпочел да играя отново срещу тях, отколкото срещу Ламин Ямал“, признава германецът с български корени.

Въпреки това, в средата на октомври, когато настъпи четвъртият кръг от квалификациите за Световното първенство, той вероятно ще види играча на Барселона отново. „Това ниво, на тази възраст, е невероятно. Особено когато стои там с тези брекети, с тези панталонки и просто се чудиш как може да те завърта през цялото време“, каза играчът от втора дивизия.

