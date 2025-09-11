Войната в Украйна:

Българинът, който се сблъска с Ямал: Сякаш за пръв път играех футбол

11 септември 2025, 14:17 часа 390 прочитания 0 коментара
Българинът, който се сблъска с Ямал: Сякаш за пръв път играех футбол

Българският национал и футболист на Дармщад Фабиан Нюрнбергер даде интервю за Transfermarkt, в което коментира дуела срещу Ламин Ямал в световната квалификация между "лъвовете" и Испания на препълнения стадион "Васил Левски". Левият краен защитник призна, че това е било голямо предизвикателство, и е имал усещането, че за пръв път играе футбол. Нюрнбергер не скри какво се е случвало и при ситуации 1 срещу 1 - гледал е само гърба на суперзвездата на "Ла Фурия Роха".

Нюрнбергер: Гледах само гърба на Ямал

„Беше поразително да се види колко големи са всъщност разликите. На моменти се чувствах сякаш никога преди не съм играл футбол“, каза Нюрнбергер през смях в интервю за Transfermarkt. Той действа добре три или четири пъти срещу Ламин Ямал, чиято пазарна стойност е 200 милиона евро. Тя е повече от 133 пъти по-висока от тази на Нюрнбергер, чиято пазарна стойност е 1,5 милиона евро. Като цяло, стойността на българския национален отбор е 39 милиона евро, докато на Испания е 1,27 милиарда евро.

ВАР-ът на Actualno

„Веднъж исках да се изправя срещу него и всичко, което можех да видя, бяха задните му светлини“, усмихва се българинът. Преди сблъсъка с Испания най-трудните му противници са били Лерой Сане и Кингсли Коман, казва той пред медията, обяснявайки: „Играх едно полувреме срещу тях през 2023 г., когато загубихме с 0:6 в Мюнхен с Дармщад. И двамата бяха невероятно добри, но бих предпочел да играя отново срещу тях, отколкото срещу Ламин Ямал“, признава германецът с български корени.

Въпреки това, в средата на октомври, когато настъпи четвъртият кръг от квалификациите за Световното първенство, той вероятно ще види играча на Барселона отново. „Това ниво, на тази възраст, е невероятно. Особено когато стои там с тези брекети, с тези панталонки и просто се чудиш как може да те завърта през цялото време“, каза играчът от втора дивизия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Испания ни пожали заради Стоичков": Венци Стефанов с интересно двумилионно искане от държавата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Испания отбор Ламин Ямал Фабиан Нюрнбергер
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес