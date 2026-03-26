Бяло вино триумфира за първи път в DiVino TOP 50

Salla Estate Riesling 2023 бе обявено за най-добро българско вино за 2025 г. в престижната класация DiVino TOP 50 на официална церемония с възможност за дегустация на всички вина от класацията, която се проведе в София. Отбелязвайки исторически момент като първото бяло вино, достигнало до върха в 15-годишната история на класацията, ризлингът на Salla Estate спечели и отличията за най-добро българско бяло вино и най-добро вино от регион Северно Черноморие. Комплексният букет от характерните сортови аромати на ризлинга, в съчетание с плътност, свежест и минералност на вкуса, го правят едно впечатляващо вино.

На второ място в класацията се нарежда Domaine Bessa Valley Syrah 2021, обемна и сочна, мощна, но и изключително хармонична сира, която отстъпва на победителя с минимална разлика. Третата позиция е за Rossidi Nikolaevo Blanc de Noirs 2022, което е първото пенливо вино на избата Росиди, отличено като изключително елегантно и благородно. Изненада в класацията за 2025 г. е и силното присъствие на отличени вина от български сортове като мавруд, гъмза и врачански мискет. Значително нараства и делът на белите вина, розето и пенливото вино.

За 15-а поредна година DiVino формира TOP 50 на българските вина въз основа на оценките от дегустации през годината. На финала, след проведени слепи дегустации на всички 50 вина от 24-членно жури от експерти, се определя вината в DiVino TOP 10 и победителите в различните категории. Класацията има за цел да отличи най-добрите български вина и да насърчи развитието на винения сектор, като същевременно служи като ценен ориентир за потребителите в динамично развиващия се винен пазар у нас.

