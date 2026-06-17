Близо 250 служители се включиха в първото издание на Vivacom Run Fest

Инициативата премина през пет града и завърши с финал в София, обединявайки колегите около спорта, екипността и активния начин на живот

Стотици състезатели, десетки изминати километри в пет града и много положителни емоции и споделени преживявания. Така премина първото издание на новата мащабна инициатива за активен начин на живот – Vivacom Run Fest. В рамките на малко повече от месец тя свърза по уникален начин служителите на телекома от Плевен, Варна, Пловдив, Бургас и София, засили екипния дух и донесе много добро настроение и нова енергия.

Най-бързите бегачи участваха във финала, който се проведе тази неделя – 14 юни, в София, когато служителите се включиха в масовото 3-километрово бягане или състезателни дистанции от 5 км и 10 км, по избор. Всички получиха сертификати за участие, а победителите на финала – специални награди и отличия.

„Vivacom Run Fest отразява ценностите в корпоративната ни култура, която винаги поставя грижата за хората на първо място. Инициативата, която ще превърнем в традиция, насърчава активния начин на живот и изгражда устойчива, позитивна и подкрепяща среда. Фестивалът на бягането свърза екипите ни по неповторим начин, а отборът на Vivacom показа, че може да постига резултати навсякъде“, каза Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Форматът комбинира масово бягане и бързо ходене, с фокус най-вече върху участието и споделеното преживяване. Включиха се и колеги с добра спортна подготовка, както и ентусиасти, които тичаха за първи път. Освен спортната програма, Vivacom Run Fest предложи и специални зони за социализация и освежителни активности – музика, фото кътове, зони за отдих и забавление, игри и изненади за участниците.

Инициативата се реализира в партньорство с „5 KM RUN“ – организатор на едни от най-популярните любителски бягания в България.