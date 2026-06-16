„Главболгарстрой“ в Берлин в рамките на инициатива на Световния икономически форум и германското правителство

В Берлин се проведе среща на високо равнище на 9 юни 2026 г., организирана от Световния икономически форум в сътрудничество с Федералното правителство на Германия, с участие на представители на енергийния и индустриалния сектор, банковите и инвестиционните среди, както и европейски институции. Събитието беше насочено към ключовите предизвикателства и възможности пред икономическото развитие и конкурентоспособността на Европейския съюз в условията на засилена глобална конкуренция и геоикономическа несигурност.

В рамките на дискусиите, председателствани от канцлера Мерц, основен акцент беше поставен върху ускоряването на европейския растеж чрез по-тясно обвързване на стратегическите политики с реалното изпълнение на ключови индустриални и инфраструктурни проекти, както и върху подобряване на инвестиционната среда, достъпа до финансиране и регионалното сътрудничество.

Като основен извод от разговорите беше изтъкнато, че пред Европа не стои липса на стратегии, капитал или технологичен потенциал, а необходимостта от тяхното по-ефективно и мащабно прилагане в практиката.

„Главболгарстрой“ в рамките на срещата подчерта съществената роля на частния сектор в изпълнението на европейските приоритети, включително чрез ускоряване на инфраструктурното развитие и повишаване на ефективността при реализацията на сложни и мащабни проекти.

В изказване по време на форума Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“, коментира, че конкурентоспособността на Европа се определя не само от стратегическата визия, но и от способността тя да бъде преведена в реални резултати чрез по-тясна връзка между политики, финансиране и изпълнение.

По отношение на регионалния контекст компанията открои значението на Югоизточна Европа като важен елемент от икономическата архитектура на Европейския съюз и подчерта необходимостта от по-дълбока интеграция чрез стратегически инфраструктурни инвестиции и свързаност, като потвърди ролята си на водещ регионален изпълнител с капацитет да реализира европейските приоритети в конкретни проекти с измерим ефект.