Мегасделка в Холивуд: Paramount придобива Warner Bros.

Министерството на правосъдието на САЩ одобри придобиването на Warner Bros. Discovery от Paramount за 111 млрд. долара, въпреки че адвокатите, които преглеждаха сделката, не бяха приключили разследването си и бяха склонни да препоръчат съдебен иск, за да я блокират. Висши служители на американското правосъдно министерство решиха да прекратят разследването, вярвайки, че сливането ще засили конкуренцията в медиите и стрийминга.

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Решението проправя пътя за сливане на Paramount с развлекателната и медийна компания, стояща зад огромното филмово и телевизионно студио CNN и стрийминг услугата HBO Max. Сделката не се хареса на мнозина в развлекателната индустрия, като опасенията са, че може да доведе до масови съкращения.

Американските правосъдни чиновници обаче са установили, че сделката не представлява заплаха за конкуренцията и са отказали да я оспорят - на каква точно база в детайли не е ясно.

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Говорител на Paramount похвали решението в изявление, заявявайки, че сливането ще създаде „по-силна компания, по-добре позиционирана да се конкурира с доминиращите технологични платформи“. Компанията заяви, че сега е фокусирана върху приключването на сделката.

The Justice Department approved Paramount’s acquisition of Warner Bros. Discovery even though the career antitrust lawyers reviewing the deal had not finished their investigation and were leaning toward recommending a lawsuit to block it.



Senior DOJ officials decided to close… pic.twitter.com/om1WdBcmUL — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026