"Пеевски иска да си купи рафинерията": "Да, България" искат спешно изслушване за "Лукойл" (ВИДЕО)

"Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията, да застане на нейния вход, на нейния изход и да си я точи, както "Мултигруп" я точеше преди 20-30 години. Днес има енергийна комисия, на тази енергийна комисия спешно да бъде изслушан енергийния министър, икономическия, финансовия и предснтавиктел на БНБ. Сигналът, който дойде снощи от САЩ е изключително сериозен", каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след като в сряда Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" - двете най-големи петролни компании в Русия, и за пореден път призова за незабавно прекратяване на огъня срещу Украйна.

"Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции, ние трябва бързо да знаем какво трябва да се предприеме, за да няма криза на пазара на горива и България да посрещне адекватно тази възможност. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но тя не трябва да попада в ръцете на българскатпа "Мафия". Това ще бъде още по-зле за страната ни", смята Мирчев. ОЩЕ: Санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" промениха рязко цената на петрола

Какъв трябва да е инвеститорът?

По думите му българският парламент да се отнесе изключително сериозно, много бързо да се съдейства рафинерията да попадне в ръцете на нормален чужд инвеститор, по възможност западен. "За да не зависим от кефа на Путин. Рискът е много голям, България ползва основно горива от рафинерията", добави още Мирчев.

Според него обаче новото законодателство за "Лукойл" е в интерес на Пеевски. "Най-вероятно то е свързано с интереси в рафинерията и с една сграда, собственост на Русия на "Шипка" 20", добави Мирчев.

Борисов и Пеевски на кафе и пура

Мирчев бе попитан и дали в парламента на ниво председателски съвет е обсъждана темата, като уточни, че в парламента не са обсъждали още какво ще стане с рафинерията. "Най-много Борисов и Пеевски на пура и кафе да са обсъждаи какво ще правят с рафинерията", добави още Мирчев. ОЩЕ: Провалената среща на Тръмп с Путин повлия на цената на петрола