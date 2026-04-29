21 години затвор: Окончателно осъдиха мъжа, стрелял по Роберт Фицо

Апелативният съд на Словакия потвърди 21-годишната присъда на Юрай Цинтула, който се опита да убие словашкия премиер Роберт Фицо.

Решението на Апелативния съд, с което беше направена лека корекция в правната квалификация на първоинстанционния съд, вече е окончателно. Цинтула е признат за виновен в извършване на терористично нападение, предаде агенция ТАСР, цитирана от БГНЕС.

Специализираният наказателен съд миналата година осъди Цинтула на 21 години затвор за терористичен акт. Съдебният състав тогава подчерта, че обвиняемият не е нападнал Фицо като гражданин на Словакия, а като премиер, с чиято политика не е бил съгласен.

По време на процеса на първа инстанция Цинтула твърдеше, че е искал само да рани Фицо, за да му попречи да продължи да изпълнява длъжността премиер, но не е имал намерение да го убива.

Той призна, че е избрал за нападението деня на правителственото заседание в град Хандлова, в региона Тренчин, през май 2024 г.

Когато премиерът се приближи до свои поддръжници, Цинтула извади законно притежаван пистолет и произведе пет изстрела срещу него, причинявайки му множество наранявания.

Цинтула обжалва присъдата с аргумента, че не е имал намерение да дестабилизира нито конституционния ред на Словакия, нито изпълнителната власт, предаде Танюг.

