Доброволци от Kaufland засадиха 100 чинара на Гребната база в Пловдив

29 април 2026, 15:25 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: Кауфланд
100 чинара, всеки с височина над 2 метра, засадиха доброволци от Kaufland на Гребната база в Пловдив. Новите фиданки ще формират естествен ветроупорен пояс в района и ще допринесат за по-добър микроклимат, повече сянка и по-приятна зона за разходки и спорт.

В инициативата се включиха служители от 5-те хипермаркета на Kaufland в града. Символично първото дърво беше засадено от Иван Чернев, изпълнителeн директор на Kaufland и заместник-кмета по екология и здравеопазване в Пловдив Иван Стоянов. Доброволческата акция е част от отбелязването на 20-тия рожден ден на Kaufland в България, който стартира своята успешна история точно от града на тепетата.

Дарените от Kaufland чинари са съобразени като вид и големина с изискванията на община Пловдив и отговарят на нуждите на ембеламтичната за пловдивчани локация за разходки и отдих. Чинарът е изключително бързорастящ вид, особено в млада възраст. Достига внушителни размери и се радва на вековно дълголетие. Чинарът  развива силна коренова система, което го прави сухоустойчив и подходящ вид за климатичните условия в Пловдив.

В засаждането на дървета се включиха и служители от фирмата от ОП „Градини и паркове“. Акцията на Kaufland е част от мащабната инициатива на община Пловдив за подобряване на градската среда и насърчаване на устойчивото развитие на града.

Антон Иванов Отговорен редактор
Още от Общество
