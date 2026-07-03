За първи път Пеевски е слаб

Думите от заглавието са на социолога Андрей Райчев, изречени в студиото на bTV. Райчев изложи тезата си затова, че санкционираният по глобалния закон "Магнитски" и лидер на ДПС Делян Пеевски е слаб, заради това, че политическите му опоненти го побъркват с въпроси от сутрин до вечер "ти къде беше и с кого беше". Всичко това е проява на слабосст, а сега тестът е дали ДПС ще се разпадне, категоричен бе Райчев. Още: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

По думите му въпросът е какво ще направят неговите съпартийци - дали ще се разбягат с мотив, че никога не са били с него или ще се отбраняват. По-скоро второто - ще се отбраняват, по думите на социолога.

Според Андрей Райчев сега ще се види доколко е твърдо тялото на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Политическият анализатор Георги Харизанов, който също присъства в студиото на bTV пък е на мнение, че ако всичко това за полетите на Делян Пеевски е вярно и наистина конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с него, трябва да си подаде оставката най-вече като морален акт.

Полетите на Пеевски

Снимка: БГНЕС

Още: Пеевски: Моят личен живот е моя тема

"Данните в МВР, събрани от ГДБОП показват, че за период от 8 години от 2018 до момента Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като то тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Проверката обхваща дълъг период от време, както казах, към момента сме установили кой е заплатил един от полетите", обяви вчера министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна във връзка с полетите на Делян Пеевски, уточняваайки, че информацията все още се обработва.

Полетите по информация на Демерджиев са платени от адвокатско дружество, като МВР уточнява на какво основание. Демерджиев заяви, че се касае за 6 частни полета с дестинация София - Истанбул на стойност 122 хил. евро. "Пеевски пътува, но не са платени от него, а от адвокатско дружество "Ангелов - Андреев и партньори".

"На 5 април 2024 г. има регистрирано съвместно пътуване по линия София - Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия", заяви още Демеджиев.

Вътрешният министър заяви, че регистрация има Добрин Иванов от оръжейния бизнес, но няма данни той да се е качвал на полет, но тепърва се очаква информация.

Още: Как са финансирани пътуванията на Пеевски до Дубай и какво се е случило там: Глас от "Прогресивна България" с поредица от въпроси