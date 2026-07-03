Бивш образователен министър: Външните оценявания мерят нивото на частните уроци

Резултатите от националното външно оценяване всъщност показват не толкова състоянието на училищата, колкото нивото на частните уроци в България. Това каза бившият министър на образованието проф. Сергей Игнатов, според който трябва да се промени цялата философия на преподаване.

"И ето защо децата са добри, когато трябва да възпроизвеждат нещо и са много по-слаби, когато трябва да проявят аналитични умения. И понеже казвате, нищо не се прави, по време на служебното правителство, ние започнахме работа над цялостна промяна на националното външно оценяване, тъй като аз лично смятам, аз съм инициатора на това и смятам, че тази система е неефективна и остаряла. Тя стресира децата, стресира семействата, създава някаква радост в администрацията, ето провели сме външно оценяване. Формално се отчита, че по този начин се наблюдава системата как работи, как работят училищата, но както виждате, резултати няма", заяви той пред Фокус.

Идея НВО да е обикновено контролно

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"И за това започнахме работа и експериментално, дори можеше да се започне още от тази учебна година с 5 клас, националното външно оценяване да се запази, но да се провежда не 4, 7, 10 клас, а да се провежда от 4 клас и нататък всеки учебен срок. И да се проведе, така че децата да не знаят, че се явяват на изпит за външно оценяване. Това е много просто, може да става по електронен път. Освен това може да стане с тест, да го наречем условно, за общо образователна подготовка, тъй като в момента акцента е български език и математика, но какво става с другите неща, които се изучават, те са изключително важни?", коментира още бившият министър.

Източник: БГНЕС

Игнатов е категоричен, че може да се въведе подобна система. "И най-важното е, че примерно решаваме, че някъде в края на срока по време на контролните, които провеждат децата, едно от тях, който ще бъде естествено на електронен носител, да се окаже, че е част от националното външно оценяване за срока. И целта ни е да се избегне целият този стрес, цялото това напрежение да се намали, доколкото е възможно, индустрията с частните уроци. Тя никога няма да бъде прекратена естествено, защото има семейства, които желаят детето им да има задълбочени познания в дадена област или да ходи на чужд език, или да се развива в бъдеще в сферата на изкуството, но става дума, че тази огромна индустрия може да бъде намален нейният натиск", смята Игнатов.

По думите му така в министерството ще знаят какво става в българското училище всеки учебен срок.

"И другото, което е, системата така се разработват, че ние ще знаем индивидуалните особености на всеки ученик, ще има процентил, който се показва къде се намира спрямо останалите негови приятелчета от класа, от училището", допълва още той.

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