Ще се случи ли отново: Цунамито в Гренландия, което причини мистериозни вибрации на Земята в продължение на 9 дни

Срутване на скала във фиорда Диксон в Източна Гренландия на 16 септември 2023 г. предизвика цунами, което от своя страна доведе до срутване на скали и лед. Сеизмометри по целия свят регистрираха сигнал, повтарящ се на всеки 92 секунди в продължение на девет дни, докато сателитни изображения не разкриха отдалечената арктическа долина, съобщава Futura-Sciences.

Ще се случи ли отново?

Отбелязва се, че срутващият се склон е носил със себе си ледников лед, докато е падал. Този лед е паднал във водата като смесена лавина, изпращайки вода нагоре по съседните склонове на височина над 200 метра.

Сеизмологът Кристиан Свеневиг отбеляза, че средното покачване на водата е било 60 метра по 10-километров участък от фиорда. На 11 октомври в същия район се е случило второ, по-малко свлачище, което потвърждава продължаващата нестабилност.

Водната маса се е разлюляла равномерно в целия проток. Ударите в скалистите стени на фиорда са причината за вибрации в земната кора. Тези повтарящи се удари са изпратили нискочестотни сеизмични вълни по цялата планета. Сигналът е поддържан през постоянен интервал от 92 секунди, регистриран от инструменти на хиляди километри разстояние.

Първоначално изследователите са направили заключения за механиката на вълните въз основа на данни от наземни сензори. Преките океанографски доказателства са дошли по-късно, благодарение на орбиталния радар.

Радарни данни разкриха наклони на водната повърхност до два метра по цялата ширина на фиорда. С всяко отскокване водата променяше посоката си. След това учените сравниха тези сателитни данни със сеизмични данни от град Алерт, Канада, и изчислиха началната амплитуда на вълната на осем метра. Метеорологичните и приливните модели потвърдиха, че нито ветровете, нито приливите и отливите причиняват това движение.

Това наблюдение бележи значителна промяна в мониторинга на отдалечени морски опасности. Преди това учените разчитаха почти изцяло на брегови инструменти, за да определят динамиката на вълните в тесни проливи.

Учени са открили, че космически радар може точно да картографира дребномащабни промени в океанската повърхност в реално време. Те казват, че сателитната алтиметрия предоставя надежден начин за измерване на затворени водни басейни по целия свят. Тази възможност запълва дългогодишна празнина в данните в изолирани субполярни региони.

Учените посочват прогресивното изтъняване на ледника в подножието на планината като основна причина за срутването. Покачващите се температури в региона и топенето на вечните ледове продължават да подкопават структурната опора в цяла Гренландия. Тези промени представляват заплахи, подобни на срутването през 2017 г. във фиорда Каррат, което унищожи село Нугаатсиак.

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Въпреки ясните доказателства за дългосрочна загуба на лед, прогнозирането с точност на подобно събитие в бъдеще остава трудно без наблюдение в реално време. Амплитудата на вълната от 8 метра и продължителността на импулса от 92 секунди са предоставили ясни механични данни. Непосредственото задействане върху скалния ръб обаче остава неизмерено.