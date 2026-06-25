Горещото време взе жертва в Сърбия: Млад човек почина от инфаркт

17-годишно момче от Белград е претърпяло остър миокарден инфаркт по време на изключително високите температури в Сърбяи, като лекарите посочват, че именно те са един от факторите, които увеличават риска от подобни здравословни усложнения, предаде македонската медия "Вечер". Кардиологът д-р Невена Каранович предупреди за портала Nova.rs, че гражданите, особено в периоди на екстремни горещини, трябва да бъдат изключително внимателни и да се грижат за здравето си.

Причините за инфарктите

Говорейки за случая с малолетния пациент, тя обясни, че инфаркт може да се случи поради няколко различни обстоятелства.

"При хора с ниско кръвно налягане, високите температури могат допълнително да понижат стойностите му. Също така, някои анатомични особености или генетични предразположения могат да доведат до намален кръвен поток към сърцето. Когато сърдечният мускул не получава достатъчно кръв и кислород, може да се развие инфаркт", обясни д-р Каранович, цитирана от македонската медия. ОЩЕ: Невиждана жега във Франция погуби десетки, Европа "гори" с рекордни температури (ВИДЕО)

Съветите за гражданите

Експертите съветват гражданите да избягват продължително излагане на слънце по време на горещи вълни, както и да пият достатъчно течности и да обръщат внимание на евентуални симптоми като замаяност, слабост, учестен пулс или болка в гърдите. ОЩЕ: Инфаркт в жегата: Кардиолог разкри как да се предпазим