През настоящата и следващата година руското министерство на правосъдието, заедно с други агенции, възнамерява да „насочи“ „специално“ вниманието си към музиканти, които водят „информационна кампания“ „срещу руското общество“. Това обяви заместник-министърът на правосъдието Олег Свириденко на Международния правен форум в Санкт Петербург. Специален фокус ще бъде поставен върху рапърите, според официални лица.

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Мащабна информационна кампания

Свириденко обясни, че „се води мащабна информационна кампания срещу руското общество“ и нейното въздействие е видимо в културата, образованието, спорта и историческата памет. „Методите и инструментите на тази идеологическа война се променят. Докато преди това бяха печатници и радиостанции, днес те са заменени от Telegram канали, стриймове, музикални видеоклипове и изображения на популярни изпълнители“, добави той.

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„В нашата работа, буквално през последните два месеца, се сблъскахме със значителен брой местни изпълнители. Умишлено няма да назовавам имена. „Скоро, мисля, през 2026 г. и предстоящата 2027 г., ще научите за всички тях, когато официално обявим това“, каза заместник-министърът на правосъдието.

Срещу рапа

Той обясни, че „един от най-показателните примери е местната рап индустрия“, където според него съществува „система от съдържание, което насърчава наркотици“, насилие и отричане на „морални и етични принципи“. „Вече казах, че през 2026 г. и следващата 2027 г. ние, доколкото можем, ще се занимаваме специално с този въпрос съвместно с други агенции и ведомства“, подчерта той.

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След това заместник-министърът говори за изложбата „Суверенен кодекс“, която се провежда в кулоарите на Международния правен форум в Санкт Петербург, която, според него, демонстрира, че дори по време на Смутното време е съществувал „класически пример за чуждестранен проект за завземане на властта, прикрит като модни европейски идеи за времето“ – Фалша. Дмитрий. „Външно актьорите, със същите цели и инструкции от Запада, задават разрушителна посока, маскирайки се като модни тенденции.“ Естествено, властта във всяка страна е опозицията, решена да дестабилизира ситуацията... Информационни атаки, антисоциално съдържание, музика, фалшифициране на историята – всичко това е насочено срещу едно нещо – суверенитета на Русия“, добави той.

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Свириденко говори на сесията „Суверенен кодекс: Единен мултимедиен исторически ресурс“. На събитието Министерството на правосъдието представи историко-правния ресурс „Суверенен кодекс“, създаван от министерството, който според Свириденко е предназначен да бъде отговор на описаните от него предизвикателства.

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