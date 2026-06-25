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51 евро глоба за зъболекар след смъртта на поставения под пълна упойка 6-годишен Ангел

25 юни 2026, 18:02 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: Медикус Алфа/Facebook
51 евро глоба за зъболекар след смъртта на поставения под пълна упойка 6-годишен Ангел

Административният съд в Пловдив потвърди окончателно глоба от 51,13 евро (100 лева) за стоматолога д-р Десислава Георджева след смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица. Той почина на 4 април 2025 г. след продължила с часове стоматологична интервенция под обща анестезия в частната клиника "Медикус алфа" в Пловдив. Санкцията е наложена за административно нарушение – липса на задължителна консултация с педиатър преди лечението.

След случая Изпълнителна агенция "Медицински надзор" наложи две глоби – съответно от 153,39 евро (300 лева) и 51,13 евро, но по-високата бе отменена от съда. Втората остава в сила, тъй като съдът приема, че е доказано нарушение на медицинските стандарти, съобщава БНТ. По делото е посочено, че санкцията става окончателна и поради пропуск на обжалване в срок от страна на лекаря.

В началото на юни миналата година прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев по случая, като той по-късно бе пуснат под гаранция от 3000 лв.

Снимка: "Медикус Алфа", Facebook

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Протести

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Случаят предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха хората да търсят отговорност по институционален ред

"Бореше се за живота си сам, лекари нямаше" - това разказаха през юни миналата година родителите на починалото дете в стоматологичната клиника в Пловдив. Ангел почина след дентално лечение - имал е кариеси и пулпити и след като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите се принуждават да се съгласят зъбите на детето да бъдат лекувани под пълна упойка.

"Нямаше изследвания преди операцията. Настаниха ни в една стая, донесоха ни някаква течност да се успокои. Попита ни колко килограма е. Анестезиологът дойде и ни попита само има ли някакви алергии. Казах, че няма“, разказа майката Магдалена Райчева в ефира на Нова телевизия през април 2025 г. "Казаха, че ще е под упойка само 2 часа, а не 4. Анестезиологът беше отвън. Изкараха го на ръце. Дишаше трудно. Двете сестри го сложиха на леглото и излязоха“, сподели през сълзи тя.

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По думите ѝ, анестезиологът д-р Пламен Мандев се появил 15 минути след като детето било изведено от операционната. След това Ангел пак влиза в операционната и отново е интубиран. Линейка е пристигнала след повече от час, казват родителите на детето. Ангел е закаран в университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, но вече е било късно. В съобщението за смърт пише, че детето е починало още в клиниката "Медикус Алфа".

През май месец миналата година в Пловдив се проведе протест, който прерасна в опит за щурм на клиниката. Бе счупено стъкло на сградата. От "Медикус Алфа" изразиха съболезнования. Обявиха, че се надяват на справедливост, и осъдиха всички прояви на агресия, особено физическа, срещу медици и лечебни заведения.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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