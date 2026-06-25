Русия затвори румънското консулство в Санкт Петербург и обяви генералния консул за "персона нон грата"

Руското министерство на външните работи обяви закриването на румънското консулство в Санкт Петербург и определи румънския генерален консул за "персона нон грата", т.е. нежелана личност на езика на дипломацията. На 25 юни посланикът на Румъния в Руската федерация Кристиан Истрате беше привикан в руското МВнР и му беше връчена нота, в която е било описано всичко това. Тази мярка е отговор на "необоснованото оттегляне от страна на Букурещ на съгласието за дейността на руското генерално консулство в Констанца и обявяването на неговия директор за персона нон грата“, се посочва в изявлението на руското МВнР.

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Всичко е заради руския удар с дрон в Галац

На 29 май Румъния обяви, че затваря руското консулство в Констанца след удара с дрон по жилищна сграда в град Галац. Руският консул беше обявен за "персона нон грата", след като руски безпилотен летателен апарат се разби в апартамент на 10-ия етаж в блока, предизвиквайки пожар. Двама души бяха ранени, сред които и 14-годишно момче.

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По-късно румънският президент Никушор Дан заяви, че руският дрон "Геран-2", модификация на иранския "Шахед", е бил обезвреден от Украйна, променил е траекторията си и се е разбил в румънска жилищна сграда.

Снимка: Getty Images

По думите му, има специални надписи с името "Геран-2" на отломки, намерени на мястото на удара. Освен това навигационните системи, управляващите блокове, двигателят и структурните компоненти демонстрират сходства (дори до степен да са идентични) с отломки от други дронове "Геран-2", открити преди това в Румъния и ясно идентифицирани като произведени в Руската федерация, каза румънският президент.

"Фактът, че подобно устройство удари жилищна сграда в Румъния, причинявайки наранявания и материални щети, е особено сериозен и Русия е единствената страна, отговорна за това. Сигурността на румънските граждани и целостта на националната територия са основни задължения на румънската държава и ще бъдат защитавани с най-голяма твърдост. Резултатите от това разследване ще бъдат съобщени на нашите съюзници и компетентните органи в рамките на НАТО и Европейския съюз", добави Дан.

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.



Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.



Pe fragmentele… pic.twitter.com/0ICBAEpSF6 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026

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