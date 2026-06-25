Мицкоски плаши опозицията в Скопие: Виновен съм, че не сте в затвора (ВИДЕО)

„Виновен съм, че не сте в затвора, а все още се наслаждавате на яхтите в Палури“, каза македонския премиер Християн Мицкоски на лидера на опозиционната в Северна Македония СДСМ Венко Филипче, добавяйки, че гражданите очакват справедливост и отговорност, предаде skopjeinfo. Днес в македонския парламента се проведе разгорещен дебат между премиера Христиан Мицковски и лидера на СДСМ Венко Филипче.

В обръщението си Мицкоски отправи поредица от критики към Филипче и бившето правителство, обвинявайки ги в отговорност за множество афери и пропуски от миналото.

Размяната на обвинения предизвика бурни реакции в парламентарната зала и беляза днешното заседание, което отново отвори въпроси за политическата отговорност и работата на институциите.

Правителството на Мицкоски - нула за реформите и европейски път

Това обвинение отправи лидерът на СДСМ Венко Филипче към правителството на Мицкоски.

„Ще излезете ли и ще кажете ли на гражданите, открито и честно, че се провалихте и че не изпълнихте нито едно от обещанията си? Вашият резултат след две години е голяма нула, нула за реформи, за увеличение на заплатите, за мерки за младежите, за подкрепа на фермерите, нула за европейския път. А сега въпросът ми е прост, прост - кой е виновен за тези неизпълнени обещания? Кой е виновен, господин премиер, за тези две загубени години? Половин мандат мина. Ще излезете ли и ще кажете ли на гражданите, открито и честно, че се провалихте и че не изпълнихте нито едно от тези обещания“, каза Филипче, предаде македонската медия "Независен". ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България