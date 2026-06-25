Часове преди решителния мач с Германия на Мондиал'26: Арсенал договори национал на Еквадор

Арсенал финализира подписването на постоянен договор с еквадорския защитник Пиеро Инкапие. Сделката, на стойност над 34 милиона паунда, бе реализирана часове преди последния мач на националния тим на южноамериканците срещу Германия от груповата фаза на Световното първенство по футбол.

Пиеро Инкапие игра като преотстъпен в Арсенал

BREAKING: Arsenal sign Piero Hincapie permanently for £34.5m.



The 24 year old defender who was on loan from Bayer Leverkusen has signed a 5 year contract. 🚨 pic.twitter.com/CF8mYxrVhB — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2026

Инкапие изпълни условията за постоянен договор с английския шампион по време на престоя си под наем от Байер Леверкузен през миналия сезон. Той ще ще стане официално футболист на лондончани от следващата сряда. 24-годишният еквадорец записа 39 мача за Арсенал във всички турнири през сезон 2025/2026, като основно поделяше задълженията на позицията си с Рикардо Калафиори.

Пиеро Инкапие изигра пълни 90 минути в първите две срещи на Еквадор от груповата фаза на Мондиал 2026 - загуба с 0:1 от Кот д'Ивоар и равенство 0:0 срещу Кюрасао.

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