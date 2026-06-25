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Часове преди решителния мач с Германия на Мондиал'26: Арсенал договори национал на Еквадор

25 юни 2026, 17:35 часа 550 прочитания 0 коментара

Арсенал финализира подписването на постоянен договор с еквадорския защитник Пиеро Инкапие. Сделката, на стойност над 34 милиона паунда, бе реализирана часове преди последния мач на националния тим на южноамериканците срещу Германия от груповата фаза на Световното първенство по футбол.

Пиеро Инкапие игра като преотстъпен в Арсенал

Инкапие изпълни условията за постоянен договор с английския шампион по време на престоя си под наем от Байер Леверкузен през миналия сезон. Той ще ще стане официално футболист на лондончани от следващата сряда. 24-годишният еквадорец записа 39 мача за Арсенал във всички турнири през сезон 2025/2026, като основно поделяше задълженията на позицията си с Рикардо Калафиори.

Пиеро Инкапие изигра пълни 90 минути в първите две срещи на Еквадор от груповата фаза на Мондиал 2026 - загуба с 0:1 от Кот д'Ивоар и равенство 0:0 срещу Кюрасао.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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