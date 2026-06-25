Заради Баба Алино: Полиция влезе в район Приморски във Варна

Полиция извършва мащабна проверка в районното кметство "Приморски" във Варна. От МВР съобщиха, че на територията на кметството се провеждат процесуално-следствени действия, включително претърсвания на административни помещения, архиви и служебни кабинети, свързани с незаконното селище около Баба Алино.

Операцията се осъществява след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, по което се проверяват данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Още: "Не се интересуваме тези сгради дали са законни": Варненският кадастър за "Баба Алино"

Разследването се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура. В акцията участват служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и на Областната дирекция на МВР във Варна.

Около сградата на районното кметство има засилено полицейско присъствие, а достъпът на граждани до администрацията е временно ограничен.