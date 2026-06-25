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Няма подкрепа, но има нови приятели: Вучич танцува с роботи (ВИДЕО)

25 юни 2026, 17:38 часа 164 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Няма подкрепа, но има нови приятели: Вучич танцува с роботи (ВИДЕО)

След срещата си с робот в Китай - сръбският президент Александър Вучич публикува видео с два робота и изигра няколко стъпки на колелото „Моравац“ с тях, предаде сръбското издание "Данас". Във видеообръщение от социалните си мрежи Вучич заяви, че роботите играят „Моравац“ по-добре от него и покани гражданите да дойдат на срещата на Сръбската прогресивна партия на 27 юни в Белград, на платото пред Народното събрание.

Как се казват новите роботи?

Във видеото Вучич ги представя. Роботите се казват Милутин" и Драгутин

 

Сърбия се роботизира

Припомняме, че наскоро в Китай Вучич заяви, че там 33 младежи от Сърбия се обучават. „Скоро откриваме фабрика за роботи в Шабац, ще имаме научноизследователски и развойни центрове и центрове за обучение в Чуприя, Инджия, в цяла Сърбия, но не бихме могли да направим нищо от това без вас. Така че вие ​​сте нашата надежда и подкрепа и всичко, и благодарности на вашите родители“, каза Вучич по време на разговор с млади хора от Сърбия. ОЩЕ: Вучич се срещна с китайски робот: Сърбия се роботизира (ВИДЕО)

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Сърбия роботи Александър Вучич
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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