Любопитно:

ЕК иска регистрацията на фирми в ЕС да се става онлайн и за 2 дни

21 януари 2026, 10:16 часа 219 прочитания 0 коментара
ЕК иска регистрацията на фирми в ЕС да се става онлайн и за 2 дни

Промяна в режима за регистрации на фирми предлага Европейската комисия (ЕК). Плановете й предвиждат въвеждане на нова общоевропейска форма на дружество, която ще позволи регистрация на фирми в рамките на до 48 часа и изцяло по електронен път във всички държави членки на Европейския съюз (ЕС).

Това съобщи председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен по време на Световния икономически форум в Давос, цитирана от ДПА.

Единни правила за всички

Още: ЕС стартира процедура за прекомерен дефицит срещу Финландия

Условно наречена EU Inc., новата правна форма цели да премахне част от административните пречки и различията между националните режими, които в момента затрудняват създаването и развитието на стартиращи компании в ЕС.

Според Фон дер Лайен съюзът се нуждае от "единен и прост набор от правила", който да позволява на предприятията да оперират по-лесно на целия вътрешен пазар.

"В крайна сметка се нуждаем от система, в която компаниите да могат да извършват дейност и да набират финансиране безпрепятствено в цяла Европа – със същата лекота, както на единни пазари като САЩ или Китай. Ако успеем да постигнем това и ако действаме достатъчно бързо, това не само ще подпомогне растежа на компаниите в ЕС, но и ще привлече инвестиции от целия свят", каза Фон дер Лайен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очакванията са конкретното законодателно предложение на ЕК да бъде представено през март.

Още: Броят на фалиращите бизнеси в ЕС продължава да нараства

Ходът на Европа

Инициативата се ползва с принципната подкрепа на Европейския парламент. Той вече бе приел с голямо мнозинство препоръки в тази посока. Сред тях е създаването на нова правна форма за непублични дружества с ограничена отговорност – т.нар. Единно европейско дружество (S.EU). Предвижда се то да може да бъде регистрирано изцяло онлайн в срок до 48 часа, като минималният уставен капитал ще бъде символичен – 1 евро.

Източник: Thinkstock

Подобна европейска правна форма вече съществува за публичните дружества. Става въпрос за  Европейско дружество (Societas Europaea, SE), и то може да се използва като алтернатива на националните корпоративни режими.

С тази промяна Брюксел цели не само да ускори процеса по създаване на фирми, но и да задържи иновативните млади компании в рамките на съюза.

Още: Регистрацията на фирми в ЕС може да стане по-лесна и по-евтина

Стартиращите компании често развиват дейност в стратегически области като изкуствен интелект, чисти технологии и инфраструктура, но нерядко търсят финансиране и по-благоприятна среда извън Съюза. ЕК заявява намерение да противодейства на тази тенденция чрез регулаторни облекчения и допълнителни финансови инструменти за подкрепа на иновациите, предаде БТА. 

Фон дер Лайен обеща и огромен ръст на европейските инвестиции в Гренландия и се ангажира да работи със САЩ за "подобряване на сигурността в Арктика". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Европейски съюз регистрация на фирми регистрация на фирма
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес