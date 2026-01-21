ЕК иска регистрацията на фирми в ЕС да се става онлайн и за 2 дни

Промяна в режима за регистрации на фирми предлага Европейската комисия (ЕК). Плановете й предвиждат въвеждане на нова общоевропейска форма на дружество, която ще позволи регистрация на фирми в рамките на до 48 часа и изцяло по електронен път във всички държави членки на Европейския съюз (ЕС).

Това съобщи председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен по време на Световния икономически форум в Давос, цитирана от ДПА.

Единни правила за всички

Условно наречена EU Inc., новата правна форма цели да премахне част от административните пречки и различията между националните режими, които в момента затрудняват създаването и развитието на стартиращи компании в ЕС.

Според Фон дер Лайен съюзът се нуждае от "единен и прост набор от правила", който да позволява на предприятията да оперират по-лесно на целия вътрешен пазар.

"В крайна сметка се нуждаем от система, в която компаниите да могат да извършват дейност и да набират финансиране безпрепятствено в цяла Европа – със същата лекота, както на единни пазари като САЩ или Китай. Ако успеем да постигнем това и ако действаме достатъчно бързо, това не само ще подпомогне растежа на компаниите в ЕС, но и ще привлече инвестиции от целия свят", каза Фон дер Лайен.

Очакванията са конкретното законодателно предложение на ЕК да бъде представено през март.

Ходът на Европа

Инициативата се ползва с принципната подкрепа на Европейския парламент. Той вече бе приел с голямо мнозинство препоръки в тази посока. Сред тях е създаването на нова правна форма за непублични дружества с ограничена отговорност – т.нар. Единно европейско дружество (S.EU). Предвижда се то да може да бъде регистрирано изцяло онлайн в срок до 48 часа, като минималният уставен капитал ще бъде символичен – 1 евро.

Подобна европейска правна форма вече съществува за публичните дружества. Става въпрос за Европейско дружество (Societas Europaea, SE), и то може да се използва като алтернатива на националните корпоративни режими.

С тази промяна Брюксел цели не само да ускори процеса по създаване на фирми, но и да задържи иновативните млади компании в рамките на съюза.

Стартиращите компании често развиват дейност в стратегически области като изкуствен интелект, чисти технологии и инфраструктура, но нерядко търсят финансиране и по-благоприятна среда извън Съюза. ЕК заявява намерение да противодейства на тази тенденция чрез регулаторни облекчения и допълнителни финансови инструменти за подкрепа на иновациите, предаде БТА.

Фон дер Лайен обеща и огромен ръст на европейските инвестиции в Гренландия и се ангажира да работи със САЩ за "подобряване на сигурността в Арктика".