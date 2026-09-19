Идва печалба за "Лукойл", ще плати корпоративен данък. Има и петрол, минаващ през Русия: Говори особеният управител

Гарантирам, че ако "Лукойл" е на печалба, което изглежда така, ще платим корпоративният данък (10% от печалбата), който дължим. Работим на минимална надценка. От печалбата можем да направи плащането на корпоративния си данък – но "Лукойл" да дотира (държавата), това означава декапитализация на дружеството. Не получавам 4 заплати, макар да управлявам 4 дружества – получавам заплата, каквато е нормална за такъв пост. Това изясни особеният управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов. Той не каза каква печалба се очаква, съответно и колко голяма ще е вноската в държавната хазна.

Като тежести пред дружеството особеният управител посочи сериозните разходи за въглеродни емисии – над 30 милиона лева само за последните три дни, както и екстремно високите застраховки на корабите в Черно море заради риска от атаки с дронове.

Симеонов бе категоричен, че идеята рафинерията да компенсира цените на горивата от печалбата си е икономически несъстоятелна. "Ако започнем изкуствено да намаляваме цените, това ще доведе до декапитализация. След няколко месеца дружеството просто няма да има средства да закупи готов суров петрол", предупреди той. Според Симеонов мерките на правителството за премахване на акциза върху пропан-бутана и директното подпомагане на най-бедните са "разумен и добър подход", който достига до хората, най-засегнати от инфлацията.

Какъв петрол ползва "Лукойл Нефтохим"?

Категорично не ползваме руски петрол, увери Симеонов. Той разкри, че "Лукойл Нефтохим" използва 52 вида петрол – от Ирак, Либия, Южна Америка, от цял свят. От Ирак в момента купуваме сорт "Киркук", защото се продава през Джейхан, Турция - "Басра" минава през Персийския залив и заради ситуацията с Ормузкия проток търговията сега е невъзможна, по думите на Симеонов.

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Намирахме как да доставим петрол за бургаската рафинерия, имаше много ситуации на форсмажор – например имаше атаки по терминалите в Новоросийск, като казахстанският петрол, който преминава от там, също беше блокиран. Петролът идва от "Шеврон" и "Витол" - несанкциониран петрол, обясни Симеонов. В Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), за чийто продукт говори Симеонов, обаче най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума, а "Лукойл" и "Роснефт" държат дялове съответно от 15% и 7,5%. Там дял има и американският енергиен гигант "Шеврон" - 15%. Руският петрол представлява приблизително 5-10% от общия износ на КТК – ОЩЕ: Украйна удари танкер, използван от Chevron: Консорциум на Казахстан се оплаква от още щети

Не стигат средства (от търговията с петрол) до санкционирани лица, категоричен обаче беше Симеонов.

Отношенията с руснаците

Няма никаква договорка с "Литаско" - те нямаха информация какво се случва с техните активи в България. "Литаско" затова поиска среща – и поискахме да оттеглят запор заради отпуснат заем от швейцарски компании на бургаската рафинерия. Те не са под шапката на "Литаско" - в Швейцария работят един от най-големите търговци на петрол. От "Литаско" казаха, че ще си помислят.

Симеонов подчерта и друго – няма конфликт с "редовното" управление в рафинерията. Има американски санкции и въпреки това те намират достатъчно контрагенти – за търговия с петрол, за резервни части и поддръжка. А следващ капитален ремонт в предприятието е предвиден за 2028 година, по думите на особения управител пред БНТ. Симеонов разказа, че преди известно време се наложило да се работи с по-тежък суров петрол, което леко натоварило системите в рафинерията, нямало обаче нищо страшно. Рафинерията вече разполага с готовност да увеличи износа на дизел и газьол, без да застрашава местното потребление, при условие че парламентът вдигне текущата забрана.

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