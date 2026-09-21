DEV.BG All In One 2026: AI вече пише код. Новото предизвикателство е да знаем как да работим с него

AI постепенно се превръща от конкурентно предимство в стандарт. Част от лекциите на DEV.BG All in One 2026 показаха защо следващото важно умение за IT специалистите е не просто да използват AI, а да работят ефективно и критично с него.

AI вече пише код, анализира задачи, генерира тестове и поема все по-голяма част от работата на софтуерните екипи. Затова въпросът вече не е „Ще използваме ли AI?“, а „Колко добре умеем да работим с него?“

Тази промяна беше сред ясно открояващите се теми на DEV.BG All in One 2026, която събра над 2100 IT професионалисти в София. Различни лектори я разгледаха през ролята на инженера, продуктивността, качеството и човешката преценка.

Общата посока е ясна: достъпът до AI вече не е достатъчен. Начинът, по който го използваме, се превръща в професионално умение.

От писане на код към управление на AI

В лекцията си „Кодът вече се пише от агенти. Какво остава за теб?“ Александър Алексиев, CTO на AMPECO, показа как тази промяна вече изглежда в реална инженерна организация.

При AI-native модел на работа агентите могат да поемат все повече от изпълнителските задачи – от анализ и имплементация до code review и тестове. Това не премахва ролята на инженера, а я измества към правилното задаване на контекст и изисквания, създаването на ясни спецификации, архитектурната преценка и контрола върху крайния резултат.

С други думи, по-малко значение има колко код можеш да произведеш сам и повече – дали можеш да управляваш процес, в който част от кода се произвежда от AI.

Подобна промяна очерта и Алекс Попов, който разгледа AI като възможност един инженер да постига резултати, за които доскоро е бил необходим значително по-голям ресурс. Според него това измества фокуса от самото създаване на код към решаването на реални проблеми и доставянето на бизнес стойност.

Повече продуктивност не означава автоматично повече стойност

Възможността да генерираме повече и по-бързо носи и нов риск.

В лекцията „Цената на продуктивността в ерата на AI“ Красимир Цонев постави въпроса какво се случва, когато AI започне да произвежда повече код, отколкото човекът може реално да осмисли.

На пръв поглед резултатът е по-висока продуктивност. Но ако инженерът губи разбиране за логиката зад генерираното решение, скоростта може да бъде постигната за сметка на качеството и собствената му експертиза.

Затова ефективната работа с AI не означава просто да получиш желания резултат възможно най-бързо. Тя изисква правилно структуриране на задачите, достатъчно контекст, итеративна работа и активно разбиране на решенията, които AI предлага.

Да генерираш код и да можеш да носиш отговорност за него са две различни неща.

Колкото по-лесно създаваме, толкова по-важно става да проверяваме

Третата страна на промяната идва от качеството.

В лекцията си на All in One Александър Карамфилов, Founder в Pragmatic и Director of QA в Kiteworks, постави акцент върху риска да приемаме убедително звучащите AI резултати за правилни само защото са получени бързо и изглеждат добре.

Когато създаването на код и решения става по-лесно, количеството на това, което трябва да бъде проверено, нараства. Това превръща верификацията, критичното мислене и разбирането на реалния потребителски проблем в още по-важна част от инженерната работа.

Въпросът вече не е само „Работи ли?“, а и „Това ли е правилното решение на правилния проблем?“

Сходна теза застъпи и Иван Ванков (gatakka). Според него, когато AI прави самото създаване на съдържание и код все по-достъпно, именно преценката и способността да се верифицира резултатът се превръщат в уменията, които отличават добрия специалист.

Появява се нов skill gap

Тези промени очертават нов тип разделение между специалистите.

Преди конкурентно предимство можеше да бъде самият достъп до AI инструмент или ранното му използване. С навлизането им в ежедневната работа това предимство постепенно изчезва. Разликата все повече ще идва от начина, по който AI се използва.

Умението да дадеш подходящ контекст. Да формулираш задачата ясно. Да избереш кога има смисъл да използваш AI агент и кога не. Да интегрираш AI в реалния си работен процес. Да разпознаеш грешен или рисков резултат. И най-вече – да запазиш достатъчно техническо разбиране, за да можеш да оцениш това, което машината произвежда.

Това е повече от умението да напишеш добър prompt. AI literacy постепенно се превръща в практическа професионална компетентност.

Следващото предимство няма да бъде „използвам AI“

AI инструментите ще продължат да стават по-достъпни, по-бързи и по-способни. Това означава, че самото твърдение „използвам AI в работата си“ все по-трудно ще отличава един специалист от друг.

По-важните въпроси ще бъдат други: За какво го използваш? Как го интегрираш в работния си процес? Как проверяваш резултатите? И можеш ли с негова помощ да решаваш по-сложни проблеми, без да губиш собствената си експертиза?

Част от лекциите на DEV.BG All in One 2026 показаха, че трансформацията вече не е само технологична. Тя е и трансформация на уменията.

И ако AI постепенно изравнява възможностите за генериране на код, истинското конкурентно предимство ще бъде в това кой се е научил да работи с него по-добре.

Записи от лекциите са налични на следните адреси:

● Иван Ванков: https://www.youtube.com/watch?v=H5jBO7ls7cU

● Алекс Попов: https://youtu.be/5QvDhdzMudQ

● Александър Карамфилов: https://youtu.be/GAZJ7I0M-mw

● Александър Алексиев: https://youtu.be/Q9EkFc3vGUU

● Милан Велев: https://youtu.be/V4tNtE1PRy4

● Йордан Даракчиев: https://youtu.be/TqWZJ5lDaSE

● Красимир Цонев: https://youtu.be/8QHwSy7g_Qk

Връзка към фото галерия е налична тук: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZAjR77Z9MT6p97LRuHmzhGyShoEDVIKOdCk