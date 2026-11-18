Отиде си барабанистът Владимир Георгиев, известен в музикалните среди като Владо Попа. През годините той е свирил с групи като Контрол, Уикеда, Кольо Гилън Бенд и други.
Тъжната вест съобщиха от Уикеда:
Попе, много рано си тръгна, приятелю…
Благодарим ти за всички години заедно, за репетициите, за пътуванията, за лафовете и за енергията, която носеше навсякъде със себе си. За нас беше истинско удоволствие и чест да свирим с теб и да те имаме за приятел.
Почивай в мир!
Винаги ще си останеш един от нас.
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