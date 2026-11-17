Новото ултрапремиум предложение на марката беше представено на специално събитие в София

GREY GOOSE представи официално в България най-новото попълнение в своето портфолио – GREY GOOSE ALTIUS. Премиерата се състоя в Baroteque SLON в София и събра партньори на марката, представители на бизнеса и ценители на високия клас алкохолни напитки за една вечер, посветена на новата ултрапремиум водка и вдъхновението зад нейното създаване.

Концепцията на събитието пресъздаде атмосферата на френските Алпи, вдъхновили създаването на GREY GOOSE ALTIUS. Пространството на Baroteque SLON бе преобразено с визуални елементи, препращащи към снежните планински пейзажи, а гостите имаха възможност да научат повече за продукта и да го опитат както в чист вид, така и в специално подбрани коктейли. Музикалната програма включваше сетове на DJ Boyan Music и DJ Stephane Love, както и изпълнение на живо на саксофониста Димитър Бакърджиев.

GREY GOOSE ALTIUS се отличава с внимателно подбрани съставки и специфичен производствен процес. Водката се произвежда от висококачествена пшеница от френския регион Пикардия и чиста алпийска изворна вода. Сред отличителните характеристики на продукта е процесът на филтрация при температура от -24°C, който допринася за неговата чистота, гладка текстура и деликатен вкус.

С представянето на GREY GOOSE ALTIUS марката разширява присъствието си в ултрапремиум сегмента на българския пазар, като поставя акцент върху качеството на съставките, производствения процес и майсторството в създаването на водка.

GREY GOOSE ALTIUS вече се предлага в България чрез Кока-Кола ХБК България, официален дистрибутор на марката в страната.