През нощта вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и силен. Валежи ще има на повече места в Северна България и планините, като на отделни места ще са придружени с гръмотевици. Минималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 9°. През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и след обяд ще се усилва. Облачността ще е променлива, след обяд предимно значителна и на места в западните райони ще превали. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 21°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. За кратко ще се повиши, но към края на деня ще започне отново да се понижава, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

Над планините облачността ще предимно значителна. След обяд в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 2200 метра – сняг. Ще духа силен, след обяд и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

Облачно по морето

Над Черноморието облачността ще бъде променлива. Преди пладне ще духа до умерен югозападен вятър. След обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Източник: НИМХ