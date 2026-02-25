Gorenje обяви новия посланик на марката – футболната легенда Лука Модрич: Великите дела започват от дома

Gorenje, водещият Европейски производител на домакински електроуреди, с гордост обявява ключово партньоство с футболната икона Лука Модрич като посланик на марката. Това партньорство събира бранд, който е синоним на перфекционизъм у дома, с играч, който съчетава в себе си майсторство, устойчивост и отлични постижения. Партньорството ще бъде обявено в цяла Европа.

Великите дела започват от дома

Като носител на Ballon d’Or и много други отличия, Лука Модрич представя изключително ниво на професионални успехи, което отразява отдадеността на Gorenje’s към най-високото качество. Това партньоство не касае само успехите на терена. То се основава на дълбокото разбиране, че отличията в спорта, индивидуалните постижения и истински великите дела започват от дома.

"Лука Модрич е повече от футболна икона; той е мъж, който посочва семейството си като най-велика победа. В Gorenje, споделяме същите ценности. Нашето партньорство не е само за уреди – то е за подкрепа на живота у дома, който прави възможни великите дела. Горди сме, че доставяме „тихата асистенция“, която позволява на легенда като Лука и семейства из цяла Европа, да се фокусират върху моментите, които наистина си заслужават.“ (Аленка Поточник-Анжич – Маркетинг Директор, Hisense Gorenje Europe)

Партньорство, основано на солидни ценности

За Лука, решението да партнира с Gorenje, беше продиктувано от споделената отдаденост към семейството и уседналия живот.

"Гордея се, че съм част от семейството на Gorenje," каза Лука Модрич. „Винаги съм вярвал, че представянето ми под светлините на стадиона, е отражение на спокойствието и стабилността, които намирам у дома. Gorenje резонира с моите семейни ценности, като създава среда, в която животът е по-лесен и ми позволява да насочвам енергията си към кариерата и любимите хора. Пътят към великите дела започва от дома.

Легедарно футболно представяне

Партньорството на Gorenje и Лука Модрич, допълнително затвърждава футболното наследство на Hisense Group. Като лидер в домакинските електроуреди, Hisense Group има дълга история в партньорството с най-големите световни футболни събития, включително UEFA EURO 2016, 2020, и 2024, както и FIFA World Cup 2018, 2022 и 2026.

Като горд спонсор на предстоящото Световно Първенство FIFA World Cup 2026™, Hisense и Gorenje продължават да защитават духа на играта, свързвайки се с феновете чрез иновации и споделена страст към перфекционизма.