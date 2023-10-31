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Грандиозен успех за хотелската верига Grand Hotel на World Luxury Awards

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Грандиозен успех за хотелската верига Grand Hotel на World Luxury Awards
Снимка: World Luxury Awards

Успешната комбинация от лукс и СПА донесоха световно признание на българската хотелска компания, която завоюва 18 награди.

World Luxury Awards връчи за 17-та година отличията си за най-добрите хотели, СПА центрове, ресторанти и туристически обекти. Това стана на бляскаво тържество в гръцката столица Атина, на което бяха наградени най-добрите в туристическата индустрия в общо над 100 категории както на регионално, така и на национално и глобално ниво. 

Официалната церемония се превърна в триумф за българската хотелска верига Grand Hotel, чиято успешна концепция за лукс и СПА бе високо оценена с общо 18 златни статуетки.  

7 от престижните награди получи Grand Hotel Therme. В областта на настаняването 5-звездният хотел беше отличен в категориите Luxury Design Hotel (Country Winner), Luxury Hot Spring Hotel (Regional Winner), Luxury Lifestyle Hotel (Country Winner), в СПА категориите - Luxury Hot Springs (Continent Winner), Luxury Mineral Spring Spa (Continent Winner) и в областта на ресторантите получи приз за Best Food Styling/Presentation (Continent Winner).
Grand Hotel Bansko е големият победител в категориите: Luxury Family All-Inclusive Hotel (Country Winner), Luxury Ski Hotel (Country Winner), Luxury Spa Hotel (Country Winner) и в областта на СПА отличията - Luxury Hotel Spa (Country Winner). 

4 награди получи и Grand Hotel Sveti Vlas – Luxury Beachfront Hotel (Country Winner), Luxury Event Hotel (Regional Winner), Luxury Wedding Hotel (Regional Winner) и СПА отличието в категорията Luxury Beach Resort Spa (Country Winner).

Историческият успех за хотелската верига бе допълнен от златен хеттрик на Emirates Residence с наградите в категориите Luxury Diplomatic Hotel (Global Winner), Luxury Hotel (Country Winner), Luxury Business Hotel Spa (Regional Winner).

"Това е специален момент за нашите хотели. Гостите днес все повече ценят пътешествията си и преживяванията. Те са готови да  инвестират в уникални, автентични и завладяващи изживявания при пътуването си, както и да оценят професионализма на нашите екипи. Гордеем се с отличията, тъй като те показват нашата отдаденост и желанието да предлагаме най-доброто на своите гости", сподели собственикът на хотелската верига Grand Hotel Паскал Дойчев.  

 

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