Газът е сигурен до 2032 г.: Гръцка компания подписа страхотна сделка за LNG, може да намаже и България

Гръцката компания Metlen и глобалния търговец Shell Global LNG подписаха обвързващо дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ, след като през февруари беше подписан меморандум за разбирателство, предаде Въз основа на споразумението, Shell Global LNG Limited ще доставя на Metlen шест товара втечнен природен газ годишно, еквивалентни на приблизително 0,6 милиарда кубически метра годишно за период от пет години, считано от 2027 г.

„Споразумението бележи поредна стъпка в развитието на сътрудничеството между двете компании, комбинирайки глобалното портфолио от втечнен природен газ (LNG) на Shell, възможностите за доставка и специализирания търговски опит с установеното присъствие на Metlen в Югоизточна Европа и нарастващата ѝ роля на европейските енергийни пазари. В същото време то засилва стратегията на Metlen за по-нататъшно консолидиране на позицията ѝ чрез дългосрочни споразумения за доставки, диверсификация на портфолиото и подобрена търговска гъвкавост“, каза Метлен.

Панайотис Канелопулос, ръководител на отдела за международни доставки и търговия с енергия в Metlen, определи споразумението като реализация на споделената амбиция на двете компании чрез дългосрочно партньорство.

„Комбинирането на глобалните възможности на Shell за втечнен природен газ с установеното регионално присъствие на Metlen укрепва нашето портфолио от доставки и ни дава по-голяма гъвкавост при обслужването на Гърция и други европейски пазари“, каза той.

Може ли да намаже и България?

Товарите с втечнен природен газ ще бъдат доставяни до Metlen и ще бъдат доставяни предимно от портфолиото на Shell за втечнен природен газ в САЩ, за доставки на гръцкия пазар или други европейски пазари на природен газ.

Малко по-късно се стеснява кръга до Югоизточна Европа, където попада безспорно и страната ни, което на практика не я изключва.

Припомняме обаче, че наскоро The Wall Street Journal написа материал, че бившата посланичка на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл е лобирала пред българските власти страната ни да купува американски втечнен газ.

По-късно от Министерство на енергетиката уточниха, че държавното дружество "Булгаргаз" не е сключвало меморандум и не е подписвало договори с гръцка компания.ОЩЕ: Натиск от САЩ да купуваме техен втечнен газ от гръцка фирма? Официално се разбра има ли меморандум