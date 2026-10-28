Милиарди рубли "украински" загуби за втория онлайн търговец в Русия, но той остава на печалба

Вторият по големина руски онлай търговец Ozon ("Озон") регистрира загуби в размер на 30,1 милиарда рубли, причинени от атаки с дронове срещу 11 логистични обекта. Това са данни само за третото тримесечие на 2026 година. Тези загуби включват повредени стоки, бракувано и амортизирано оборудване и други разходи. Компанията е застраховала някои от рисковете и обсъжда евентуални обезщетения със застрахователите.

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Въпреки това Ozon остана на печалба: нетната печалба за тримесечието възлиза на 3,7 милиарда рубли, докато приходите са се увеличили 1,6 пъти до 421,2 милиарда. През тримесечието компанията е осъществила 1,2 милиарда поръчки, което е със 76% повече от предходната година, гласят основните данни на доклада.

Складове на Ozon бяха атакувани от украински дронове на 22 август в Чапаевск, Самарска област. Последвали атаки засегнаха Оренбург, Краснодарски край, Махачкала, Уфа, а през октомври Санкт Петербург и Омск.

Преди Ozon, Wildberries беше атакувана: складовете ѝ са подложени на атаки от средата на юли. Data Insight изчислява, че възстановяването на инфраструктурата на платформата ще струва 147-223 милиарда рубли, докато загубите на продавачите, които я ползват, според по-късна оценка, могат да достигнат 445-508 милиарда рубли.

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