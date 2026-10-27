"Пропукването на корпоративния модел": Microsoft ще освободи 60 000 служители

Microsoft предлага на близо 60 000 свои служители доброволно напускане срещу обезщетение. Това е част от поредния опит на компанията да намали числеността на персонала си, без да прибягва до принудителни съкращения.

Мярката засяга около 27% от общия персонал, който наброява 223 000 души.

Информацията се съдържа във вътрешна бележка на компанията, цитирана от базирания в Ню Йорк сайт за финансови и бизнес новини Business Insider, според която това е съобщено от Ейми Коулман, главен директор "Човешки ресурси" в технологичния гигант.

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Microsoft увеличава разходите си за центрове за данни, за да отговори на високото търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект, като предоставя облачни услуги на Anthropic, OpenAI и редица други компании.

Това обаче натоварва финансите. Служителите трябва да решат дали да приемат офертата през декември, а тези, които участват, ще напуснат на 31 декември.

"Предложението за доброволно напускане отразява важен аспект от еволюцията на нашия подход към промяната - създаване на по-голяма гъвкавост и – където е възможно – повече начини служителите сами да определят следващия етап от професионалния си път", се посочва в бележката.

През юли технологичният гигант съкрати 4800 работни места, а през септември последваха още съкращения на 500 служители.

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Ще изчезнат ли корпорациите

Новината предизвика буря от коментари и анализи до какво могат да доведат подобни ходове.

"Ако все още не сте чули, Microsoft ще освободи 30% от служителите си, или около 60 000 души. За мен това е знак за пропукването на корпоративния модел. И причината не е само AI. Спокойно, това не е непременно лоша новина. Не познавам човек, който да каже: „Леле, как обичам да работя в корпорация!“ Там хората често са задушени, непризнати и ограничени. Нещо като ледения сив затвор на работническата класа, само че с корпоративни ценности по стените. Но проблемът е много по-дълбок", обясни предприемачът Вергиния Накова.

"Корпорациите са изградили цели екосистеми, в които една компания е клиент на друга, тя наема трета, а третата възлага работата на четвърта. Цяла икономика от доставчици, посредници и консултанти, които си продават услуги един на друг. Корпорация с корпорация работи. Имат сходни процедури, бюджети и бюрократични навици. Всички знаят как се пише задание, как се организира среща и как се обяснява защо нещо ще отнеме шест месеца. Така неефективността постепенно се превръща в бизнес модел. Огромни бюджети отиват за процеси, които съществуват, защото винаги са съществували. А понякога плащаме повече за координацията на работата, отколкото за самата работа. AI променя тази икономика. Когато малък екип с подходящите технологии може да свърши работа, за която преди са били необходими цял отдел, няколко външни доставчика и месеци координация, бизнес логиката на стария модел започва да се пропуква. И това засяга не само служителите. Засяга и всички компании, изградили бизнеса си около обслужването на тази система", написа още тя.

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Тя смята, че корпорациите няма да изчезнат, но размерът вече не е достатъчна гаранция за конкурентоспособност.

"А ние? Ще успеем ли да излезем от менталната клетка на собствените си вярвания за престижната и сигурната работа? Десетилетия наред ни учеха, че успехът означава позиция в голяма компания, постоянна заплата и кариерна стълбица. Само че стълбата може да изчезне, докато още се катерим по нея. Може би истинската професионална сигурност вече не е в това да работиш за правилната компания, а в способността ти да създаваш стойност, когато правилата се променят", добави още Накова.