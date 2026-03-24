Гръцко-френското сътрудничество: Обмислят производство на общи подводници и кораби

Базираната в Гърция глобална индустриална и енергийна компания Metlen подписа меморандум за разбирателство с френската индустриална група Naval Group, чиято цел е да проучи потенциални области на сътрудничество в сектора на подводниците и надводните кораби, предаде гръцкото издание Kathimerini. Подписването се състоя в съоръженията на M Technologies, отбранителното подразделение на Metlen, в присъствието на френския посланик в Гърция Лорънс Ауер.

Metlen като стратегически партньор

Меморандумът за разбирателство представлява още една стъпка към засилване на вече установеното сътрудничество между двете компании, позиционирайки Metlen като стратегически партньор във веригата за доставки на Naval Group.

Френската компания вече използва експертния опит на Metlen в производството на ключови компоненти за фрегати FDI, предназначени както за гръцката, така и за френската програма.

Същевременно се признава, че специализацията на Metlen създава перспективи за разширяване на сътрудничеството между множество военноморски платформи, включително както надводни кораби, така и подводници, с оглед на международните пазари.

Според същите източници, споразумението отразява споделената амбиция на двете страни да подкрепят сложни военноморски системи и да допринесат за развитието на конкурентна европейска отбранителна екосистема, като същевременно засилват френско-гръцкото индустриално сътрудничество.

Сътрудничеството не е от сега

Сътрудничеството между двете компании започна през 2022 г. като част от програмата за фрегати FDI за гръцкия военноморски флот, като Naval Group внедриха гръцка програма за индустриално участие, включваща повече от 70 гръцки компании.