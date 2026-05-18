Ясни са евентуалните дати за "Евровизия 2027" в България

Има яснота кога може да се очаква България да проведе следващия песенен конкурс на "Евровизия" през 2027 г. Това пише специализираното издание Eurovision Spot.

По време на пресконференцията на победителя от конкурса за песен на "Евровизия 2026" DARA, Милена Милотинова, директор на БНТ, потвърди интереса на България към домакинството на събитието догодина, пише медията.

Столицата на страната, София, е логичният първоначален избор да бъде градът домакин, цитира изданието думите на Милотинова.

Кога

"Толкова се гордея с представянето на DARA. Толкова съм горда да кажа - добре дошли в София догодина", обяви генералният директор на БНТ.

Според Eurovision Spot има 2 варианта за потенциални дати за конкурса в България:

11, 13 и 15 май

18, 20 и 22 май

Също така, българската делегация очаква страните, които се оттеглиха тази година заради Израел, да участват в догодина на "Евровизия" на българска земя.

Къде ще бъде "Евровизия"

Надпреварата за това къде ще се проведе "Евровизия" в България.

Основното изискване за домакинството, освен наличието на национален телевизионен оператор, е и голяма закрита зала, способна да побере мащабната сцена, делегациите и хилядите фенове от цяла Европа.

Сред най-коментираните варианти е София със зала "Арена 8888 София", но интерес към конкурса имат още Бургас, Варна и Пловдив.