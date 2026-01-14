Кабинетът в оставка удължи с 13 години концесията на находище "Луда Яна"

С 13 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Луда Яна", разположено на територията на област Пазарджик, реши правителството в оставка на днешното си заседание (14 януари), приемайки промяната, поискана от концесионера - „ГЕО- МАРК 2020" ЕООД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Възможността за продължаване на срока на концесионния договор е регламентирана от Закона за подземните богатства, аргументират се от Министерски съвет.

Промяна на банковата гаранция

Кабинетът промени също обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция. Занапред тя ще обезпечава изпълнението на всички (а не само паричните) договорни задължения и условия за осъществяване на концесията.

До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Днешното решение на правителството в оставка предвижда още да бъдат актуализирани и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Договор от 2008 г.

Концесионният договор за находище „Луда Яна" е сключен през 2008 г. за срок от 15 г. От находището се добиват строителни материали - баластра (пясък и чакъл).

От януари 2026 г. едноличен собственик на „ГЕО- МАРК 2020" ЕООД е Дана Велиссариу, а преди това собственик е било дружеството "АСС - СИНКО" ЕООД, показва справка в Търговския регистър.