Как младите компании в България намират пътя към финансиране?

На 31 януари и 1 февруари 2026 в Интер Експо Център ще се проведе InvestPRO Conference. По време на събитието финансови експерти ще разгледат актуалните тенденции и промени във финансовия свят. Част от лекторския състав е Жана Христова - експерт с дългогодишен опит във финансовия и банков сектор и директор на пазар за растеж beam на Българската фондова борса.

В интервю за Actualno.com тя коментира ролята на Българската фондова борса днес, кога тя се превръща в реална опция за финансиране на компании и как индивидуални инвеститори могат да направят първи стъпки на капиталовия пазар.

1. За много хора Българската фондова борса остава нещо далечно и трудно за разбиране. Как бихте обяснили с прости думи каква е нейната роля днес?



Наблюдаваме много положителна промяна – все повече хора, особено от по-младото поколение, започват да възприемат Българската фондова борса и инвестициите като нещо по-близко и достъпно. В същото време за много хора този свят все още е труден за разбиране, което показва колко важно е да се повишава финансовата грамотност и разбирането за това как функционира пазарът.

С екипа на Борсата сме силно ангажирани именно с това. Чрез BSE Advance си партнираме с университети и студенти, за да развиваме разбирането за ролята на борсата, а чрез beamUp lab работим с млади и растящи компании, за да им покажем как на практика могат да използват пазара за финансиране и растеж. Когато темата присъства по-често в публичното пространство и се показват реални примери, отношението към инвестициите би се променило много по-осезаемо.

Фактът, че броят на инвеститорите на Българската фондова борса се увеличи 12 пъти за последните пет години, ми дава увереност, че тази промяна вече се случва. Потенциалът е още по-голям и вярвам, че тепърва ще виждаме все повече хора и компании, които започват да виждат борсата като естествена стъпка в развитието си.

А всъщност ролята на всяка борса е проста. Тя създава инфраструктурата и правилата, в които компаниите, търсещи капитал, могат да го намират и да растат, а инвеститорите с налични средства – да откриват възможности за доходност. Това е мястото, където търсенето и предлагането на капитал се срещат по прозрачен и регулиран начин.



2. Все повече се говори за стартъпи и иновации, но често остава неясно как една млада компания реално стига до инвеститори. Как изглежда този път на практика?



Пътят на една млада компания към инвеститори обикновено минава през няколко различни етапа и източници на капитал. В най-ранната си фаза тя почти винаги разчита на лични средства, подкрепа от семейство и приятели, бизнес ангели или първи рискови фондове. Именно добре развилата се екосистема от VC фондове в България през последните десетина години помогна на много стартъпи да получат първото си външно финансиране.

Българската фондова борса идва малко по-късно в развитието на една компания, когато тя вече показва ръст в приходите и стабилен растеж. Дори пазар BEAM, който е по-достъпният сегмент на борсата за млади и растящи компании, е насочен към бизнеси, които вече са валидирали пазара си и са достигнали до оценка от няколко милиона евро. В този смисъл борсата не е място за финансиране на стартъпи в най-ранна фаза, а за компании, които вече са се доказали и са готови да играят в по-голям мащаб.

Преди една компания да дойде на борсата, тя започва работа с инвестиционен посредник, който ѝ помага с подготовката за листване и с представянето на бизнеса ѝ пред инвеститори. Кръгът от инвеститори тук е различен от този в ранните етапи – това са хора и институции, които търсят публични, прозрачни и по-големи инвестиционни възможности. Така чрез борсата компаниите могат да привлекат капитал, който надхвърля възможностите на отделни VC инвеститори.

3. В какъв момент една компания започва да търси финансиране през борсата, вместо да разчита само на банки или собствени средства?



Една компания обикновено започва да мисли за борсата, когато вече е пораснала дотолкова, че иска да привлича външен капитал, без да се продава. Това е моментът, в който собствениците искат да запазят посоката и управлението на бизнеса, но им трябват средства, за да продължат напред. Инвеститорите на борсата са финансови – те търсят доходност, а не участие в управлението, което за много предприемачи е важно предимство.

В даден момент апетитът на компанията за растеж просто става по-голям от възможностите на банковото или рисковото финансиране. Тогава борсата започва да има съвсем практичен смисъл – тя отваря компанията към много повече инвеститори и позволява да се събере ресурс за по-сериозни ходове като навлизане на нови пазари, по-бързо разширяване или придобиване на конкуренти.

Често точно в този момент първите инвеститори – бизнес ангели или VC фондове – също търсят своя екзит. Листването им дава пазарен и прозрачен начин да осребрят инвестицията си, без компанията да се продава и без да се променя контролът върху нея.

Затова борсата не е алтернатива на рисковото или банковото финансиране, а тяхно продължение. Тя идва в момента, в който една компания вече е стъпила стабилно и е готова да мисли и действа в по-голям мащаб.

4. Има ли място на българския капиталов пазар за хора без сериозен инвестиционен опит и от какво е най-разумно да започнат?



Да, категорично има място и за хора без сериозен инвестиционен опит. Всъщност именно такива инвеститори движат голяма част от капиталовите пазари по света, дори често без да го осъзнават – чрез пенсионни фондове, взаимни фондове и други колективни инвестиции.



Най-разумният начин да започнат е чрез фондове и професионално управлявани портфейли. Това са инструменти, при които инвеститорът купува дял от фонд, а самият фонд вече е инвестирал средствата в портфейл от различни компании и активи, управляван от професионални мениджъри. Така на практика се инвестира не в една компания, а в диверсифициран портфейл, което значително намалява риска за хората, които тепърва навлизат в инвестирането.

В България се предлагат такива възможности – договорни фондове и индексни фондове, които следват развитието на пазара или движението на определени индекси. Инвеститорът просто купува дялове от тях, без да се налага сам да подбира акции на компании или да следи пазара всеки ден.

Алтернативата е работа с инвестиционен консултант или инвестиционен посредник, който помага да се определи какъв риск е подходящ и как да се изгради портфейл според целите на човека.

5. По време на InvestPRO Conference ще се срещнат компании, инвеститори и експерти. Какво според вас е най-ценното, което стартиращите компании могат да спечелят от подобен тип срещи?

Най-ценното за стартиращите компании от една такава конференция е да си тръгнат с по-ясна представа къде се намират и накъде да вървят. От разговорите с инвеститори, експерти и други предприемачи те ще могат да сверят часовника си с пазара, да видят какво работи и какво не и да почерпят реален опит.

Вярвам, че след това ще си тръгнат по-уверени и по-мотивирани да действат – защото ще са усетили, че зад добрите идеи има хора и капитал, които са готови да ги подкрепят.