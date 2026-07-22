Рухващата Русия няма да връща окупираното от Суми и Харков на Украйна, Путин натиснал за Донбас (ВИДЕО)

Русия вече не планира да върне части от окупираната територия на Украйна в рамките на каквото и да е бъдещо мирно споразумение, а вместо това възнамерява да ги запази като постоянни буферни зони, твърдят източници на Bloomberg, запознати с позицията на Кремъл. Диктаторът остава решен да завземе със сила цялата Донецка област, като същевременно запази окупираните райони в граничните региони Суми и Харков, гласи информацията, която идва от три отделни източника, близки до руската президентска администрация.

Още: "Русия е в траур": Сирски предаде армия в настъпление на човека, сгазил барикадите на Путин в Мариупол през 2014 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Посочената промяна бележи по-твърда позиция от страна на Москва. Руската федерация преди това беше свързвана с неофициални предложения, според които щеше да върне окупираните части от областите Суми и Харков в замяна на това Украйна да отстъпи останалата част от Донецка и Луганска област (Донбас).

"Духът от Анкъридж" е мъртъв

Според източниците на изданието Путин се е отказал от идеята за териториални отстъпки, след като е стигнал до заключението, че неофициалните договорености, уж постигнати с американския президент Доналд Тръмп по време на срещата им на върха в Анкъридж, щата Аляска, през август миналата година, на практика са се провалили.

Снимка: Kremlin.ru

Още: Путин трябваше да е умрял на 19 юли 2026: "Коммерсант" не улучи прогнозата

Макар Вашингтон многократно да е отричал, че от срещата е произлязло каквото и да е мирно споразумение или идея за такова, представители на Кремъл твърдяха редовно, че срещата е създала рамка, наречена „духът от Анкъридж“. По думите им, тя предвиждала Украйна да се откаже от територии в Донбас в замяна на оттеглянето на Русия от части от Суми и Харков.

Според информацията сега Кремъл вече счита този вариант за изключен.

Преди около месец държавният секретар на САЩ Марко Рубио опроверга наратива на Русия за "духа от Анкъридж", като заяви, че там не е била постигната никаква договорка по оста Москва-Вашингтон, що се отнася до мира в Украйна. Кремъл обаче използваше умело тази опорка за някакво задкулисно споразумение, за да удари по амбициите на западните съюзници на Украйна.

Marco Rubio on Russia-Ukraine:



There was no agreement in Alaska; there was a proposal made in Alaska.



It was never an agreement. pic.twitter.com/BsQALGlMN0 — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

Още: Украйна с нови удари по "руския Amazon" заради военни доставки: Горят два логистични центъра, обявена е евакуация и извънредно положение (ВИДЕО)

Само че и Москва вече призна - "дух от Анкъридж" няма. Според президентския съветник Юрий Ушаков Русия не очаквала изпълнението на "споразуменията от Анкъридж", а победа във войната. Той каза преди около месец, че една от страните не е успяла да изпълни споразуменията, постигнати в Аляска по време на преговорите между Тръмп и Путин, визирайки САЩ, но без да дава допълнителни подробности.

Въпреки че украинските дронове разнищват Русия: Донецк остава приоритет на Путин

Източници на Bloomberg посочват, че позицията на Русия се е засилила на фона на все по-мащабните украински удари с голям обсег, включително атаки срещу Москва и нефтената инфраструктура в страната, както и на нарастващия натиск от страна на САЩ.

Още: "Глупаците свършиха": Новата мобилизация, която готви Путин, и с колко време разполага Украйна

Тръмп наскоро даде сигнал, че е "за" нов законопроект, изготвен от покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, налагащ мита до 100% върху държавите, които купуват руски нефт и газ, което значително увеличава икономическия натиск върху Кремъл. Законопроектът има над 60 съавтори в Сената, но съдбата му трябва да се реши в долната камара - Камарата на представителите.

В материала се посочва, че Путин ще се върне към сериозни мирни преговори едва след като руските сили превземат изцяло регионите Донецк и Луганск. В Донецка област украинските сили продължават да не отстъпват от своя "крепостен пояс" около Славянск и Краматорск, макар руснаците да са в настъпление в региона, както и в Константиновка. Тежки сражения продължават около града - ключов логистичен център, чието превземане би отворило пътя към останалите украински крепости в Краматорск и Славянск.

Снимка: Kremlin.ru

Още: Без да сме призовали Путин за преговори: България можела да е съавтор на мира в Украйна, смята Йотова

Един от източниците казва, че руското министерство на отбраната е уверило Путин, че целта за завладяването на Донбас може да бъде постигната до края на 2026 г. Друг източник заявява, че много военни служители считат този срок за нереалистичен и смятат, че пълният контрол над Донбас е малко вероятен преди 2027 г.

Украйна последователно отхвърля исканията да отстъпи територии и продължава да настоява, че всяко споразумение трябва да зачита нейния суверенитет и териториална цялост. Вместо това Киев предложи замразяване на боевете по настоящата фронтова линия като основа за преговори. Дори подобна отстъпка не трогва диктаторът Владимир Путин, който продължава да отказва среща с Володимир Зеленски и ангажиране с добросъвестни преговори за мир. Нещо повече - атаките на Русия срещу украински градове не стихват.

Още: Мрачен рекорд с цивилни жертви в Украйна, а руснаците се чудят как така и при тях има война. Пропагандисти пак хванаха в лъжа лакеите на Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

*Заглавната снимка е генерирана с помощта на инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT.