Жозе Моуриньо го отписа от плановете си, но той е твърдо решен да се бори за мястото си в Реал Мадрид

В Реал Мадрид тече усилена подготовка за началото на втората ера на Жозе Моуриньо начело на отбора. Португалският мениджър се завърна в испанската столица 13 години след първия си мандат и е готов да изведе "кралете" отново на върха. Ръководството на клуба работи усърдно, за да удовлетвори желанията на Специалния, като до този момент привлече Марк Кукурея, Бернардо Силва, Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис. Седем футболисти пък си тръгнаха от "Бернабеу" до този момент. Сега още една звезда на мадридчани се доближава до изхода.

Несигурност около бъдещето на защитник на Реал Мадрид

Докато Реал Мадрид продължава да оформя състава си за новия сезон, се очаква бъдещето на един конкретен играч да се следи отблизо през последните седмици на трансферния прозорец. Става въпрос за Раул Асенсио, чийто престой в испанската столица е под въпрос. Медиите в Испания съобщават, че той не попада в плановете на Жозе Моуриньо. По тази причина Асенсио може да си тръгне преди края на лятото, като възможността за напускане се обсъжда още от юни. Бъдещето на испанския защитник остава неясно, като се очаква да бъдат разгледани както оферти за постоянен трансфер, така и за преотстъпване под наем. Въпреки това, решението е в ръцете на самия играч.

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Асенсио няма намерение да напуска Мадрид

Макар спекулациите относно бъдещето му да се засилиха през последните седмици, най-близките до 23-годишния футболист твърдят, че нагласата му не се е променила. Вместо да търси трансфер другаде, Асенсио остава фокусиран върху това да си спечели място в Реал и да докаже, че заслужава шанс под ръководството на Моуриньо. В интервю за вестник "AS" кондиционният треньор на защитника - Луисо Ернандес, хвърли светлина върху нагласата на играча преди решаващата предсезонна подготовка. Той разкри, че бранителят няма никакво намерение да напуска клуба и отказва да позволи слуховете около бъдещето му да повлияят на нагласата му.

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