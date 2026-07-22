Хутите заплашват света с още по-голям петролен шок

Едно от нещата, които помогнаха за ограничаване на прекъсването на световните доставки на петрол, причинено от войната с Иран, е способността на Саудитска Арабия да използва алтернативен маршрут за износ към Ормузкия проток през Червено море.

Крехкостта на това решение обаче беше разкрита от заплахите за корабоплаването в Червено море, породени от хутите, подкрепяни от Иран бойци, които контролират част от Йемен. След като предприеха серия от атаки от 2023 до 2025 г. срещу кораби близо до пролива Баб ел-Мандеб, който свързва южната част на Червено море с Аденския залив, хутите възобновиха подобни удари в началото на юли. А на 20 юли те обявиха, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия с незабавен ефект.

Колко важен е търговският път през Червено море?

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Комбинацията от Суецкия канал, Червено море и пролива Баб ел-Мандеб е пряк път за корабите, пътуващи между Европа и Азия.

Близо 10% от световната морска търговия е преминавала през Баб ел-Мандеб годишно преди началото на ударите на хутите през 2023 г. Този дял е спаднал до около 3% миналата година, въз основа на данни от Clarksons Research и платформата PortWatch на Международния валутен фонд и Оксфордския университет. Няколко вълни от атаки на хутите през последните години накараха корабните оператори да избягват Червено море. Много от тях изпращат корабите си около южния край на Африка вместо това - скъпо отклонение, което е с хиляди мили по-дълго и може да добави две седмици към пътуванията.

Баб ел-Мандеб все още е важен канал за износ на петрол, газ и други стоки от Близкия изток, Азия и Русия. Трафикът се засили по време на войната с Иран, тъй като Саудитска Арабия използва водния път, за да поддържа износа си на петрол.

Как биха могли новите атаки да повлияят на пазара?

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Ако атаките на хутите станат широко разпространени, това би могло да застраши износа на петрол от пристанището Янбу в Червено море на Саудитска Арабия, на което кралството разчита, за да заобиколи ефективното затваряне на Ормузкия проток от Иран.

Саудитска Арабия е най-големият износител на суров петрол в Персийския залив и пренасочва все повече петрол по тръбопровод към западното си крайбрежие. През май тя е превозвала 3,65 милиона барела суров петрол на ден през Янбу, което се равнява на малко над половината от общия износ на страната преди войната.

За да вземат тези петролни товари и да ги транспортират до клиенти в Азия, корабите трябва да плават през тесния воден път Баб ел-Мандеб и покрай назъбената брегова линия на Йемен, което осигурява прикритие за атаките на хутите. Ако танкерите не могат да поемат по този маршрут поради рискове за безопасността, цените на петрола могат да скочат още повече.

Защо хуите атакуват кораби?

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Когато хутите започнаха кампанията си в Червено море през 2023 г., те заявиха, че това е отмъщение за военната кампания на Израел в Газа в отговор на атаките на Хамас от октомври 2023 г. Първоначално групата заяви, че е фокусирана само върху кораби с връзки с Израел. Но кораби без пряка връзка също бяха ударени. След като САЩ и Великобритания започнаха да атакуват активи на хутите в началото на 2024 г., бойците заявиха, че всички кораби от тези две страни са легитимни цели.

След като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, хутите многократно предупреждаваха, че могат да затворят Баб ел-Мандеб. Те до голяма степен въздържаха огъня си до юли, когато потопиха два кораба за насипни товари в бърза последователност, убивайки членове на екипажа и вземайки други заложници. Хутите също така удариха кораб близо до Янбу.

Какво предизвика заплахата на хутите срещу Саудитска Арабия?

Хутите като цяло поддържат крехко примирие със Саудитска Арабия от 2022 г. насам, слагайки край на години на трансгранични атаки и спирайки саудитската военна кампания за пропъждане на групировката от Сана и възстановяване в столицата на международно признатото правителство на Йемен. Още: Иран с предупреждение към страната ни: България да не се превръща в "съучастник на агресори"

Но в дните преди хутите да заплашат саудитските кораби бунтовниците удариха летището Абха, след като саудитски самолети атакуваха международното летище Сана, за да предотвратят кацането на ирански самолет, превозващ делегация на хутите. Делегацията се завръщаше от Техеран, след като бе присъствала на погребението на върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше убит при въздушен удар в началото на войната в Иран.

Хутите оттогава обещаха да продължат полетите между Сана и Техеран и предупредиха, че са готови да нарушат работата на саудитските летища, докато не бъде вдигната това, което те описват като „обсада“ на летището в Сана, пише Bloomberg.

Кои са хутите?

Официално известни като Ансар Аллах или Последователи на Бог, хутите са част от клан, произхождащ от северозападната провинция Саада в Йемен. Те са последователи на зейдитския клон на шиитския ислям, който представлява приблизително 25% от населението на страната.

Хутите се появяват през 90-те години на миналия век, след като Северен и Южен Йемен се обединяват, водейки серия от бунтове срещу правителството. Те завземат контрола над Сана през 2014 г., започвайки гражданска война, която все още разделя страната. Групировката контролира и части от северозападната част на страната, включително голяма част от крайбрежието на Червено море. Още: Иран рани 100 военни на САЩ през юли, Тръмп избира между 10-дневно примирие и пъклен план с Израел

Хутите са антизападни и антиизраелски настроени и са определени като терористи от САЩ и Европейския съюз. Те са част от така наречената ос на съпротива на Иран, която включва Хамас в Газа и Хизбула в Ливан, и двете от които също са класифицирани като терористични организации от САЩ и други. Тези групи получават обучение, техническа експертиза и оръжия от Ислямската република.

Хутите се координират тясно с Иран и до голяма степен споделят неговите стратегически цели, но вземат свои собствени решения. Те не разчитат единствено на Иран за оръжия. Те могат също така да се възползват от племенни контрабандни мрежи в Йемен и търговски връзки с центрове за износ на отбранителна техника като Китай. Групировката разшири усилията си за сглобяване и производство на собствени оръжия.

Групировката е понесла огромни загуби, след като американски и израелски въздушни удари миналата година убиха много от нейните лидери и унищожиха голяма част от военното ѝ оборудване, но тя се прегрупира и попълва оръжейния си запас. Кампанията ѝ в Червено море повиши регионалното ѝ положение, демонстрирайки, че може да наруши световната търговия и да проектира сила далеч отвъд границите на Йемен.