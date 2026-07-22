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ВИДЕО показва ужасяващата катастрофа с жертва край Владая

22 юли 2026, 14:37 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ВИДЕО показва ужасяващата катастрофа с жертва край Владая

Жена на 63 години е загинала при тежка катастрофа между две кли в района на село Владая, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София - Перник и удря челно колата на жертвата.

В болница са транспортирани две деца и жената, управлявала автомобила, причинил инцидента.

 

Шофьор на камион е бил хванат с над 3 промила алкохол от полицията на международния път край ГКПП "Лесово", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол. При проверка е установено, че 53-годишният чуждестранен гражданин е шофирал тежкотоварен автомобил с полуремарке след употреба на алкохол.

Пробата с техническо средство е отчела над 3 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е дал кръвна проба за изследване, задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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Владая катастрофа загинала жена
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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