КФН след отнетия лиценз на "ДаллБогг": Парите им за сключени застраховки най-вероятно няма да стигнат

След като Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и здраве", тя няма право да продава застраховки нито в България, нито в ЕС, но трябва да продължи да изпълнява задълженията си по застраховки, които вече са сключени - "Гражданска отговорност" и други видове. "Застрахователят има определени средства, които могат да послужат за покриване на щети по тези застраховки. В случай че тези средства не достигнат, а най-вероятно те няма да достигнат, тогава се задейства механизмът с Гаранционния фонд, който ще покрие тези щети - както на притежателите на полици "Гражданска отговорност" в страната, така и в ЕС", разясни пред bTV председателят на КФН Васил Големански.

Той говори отново по темата ден след дадената пресконференция, на която обяви, че лицензът се отнема заради установен недостиг от 280 млн. евро в техническите резерви на дружеството. Компанията е с над 900 хиляди клиенти у нас и в чужбина, в България са около 270 000.

Още: Отнеха лиценза на голямо име в застрахователния бизнес

Има ли достатъчно пари за изплащане на бъдещи претенции?

Попитан за какъв период напред клиент може да предявява претенции по сключена вече полица, Големански каза, че "Гражданска отговорност" е специфична застраховка - "при нея характерното е, че има дълга опашка, претенции по нея могат да пристигат до 10 години след сключването".

"Това е така, защото до петата година могат да бъдат предявени неимуществени претенции, които при едни съдебни дела - а те се точат дълго - могат да продължат до 10-ата година. Щети могат да бъдат предявявани до 10-ата година. Това увеличава натиска върху Гаранционния фонд", твърди председателят на КФН.

Гаранционният фонд ще започне да изплаща в момента, в който дружеството не може повече да го прави, т.е. свършат неговите ресурси, разясни Големански.

Снимка: "ДаллБогг: Живот и здраве", от протеста на дружеството

Всеки клиент трябва да се обърне най-напред към компанията, ако възникне събитие по застраховката му, макар "ДаллБогг" да са освободили служителите си. "След като отнехме лиценза, въвеждаме квестори, които поемат управлението на компанията оттук нататък. Когато квесторите влязоха, установиха, че компанията е освободила всички служители. Квесторите могат да наемат персонал, който да се справи със съответните задачи - това не е проблем, който е непреодолим. При всички случаи трябва да се обърнете към компанията", аргументира се Големански.

Още: Служители и клиенти на „ДаллБогг“ излизат на протест срещу КФН

Що се отнася до каското, то е "съвсем друг вид застраховка и не се покрива", допълни той. Всички, които имат активно каско, не го губят, докато има пари в компанията, стана ясно от думите му.

Позицията на "ДаллБогг": "Мафията" довърши "заговора"

Междувременно от "ДаллБогг: Живот и здраве" излязоха с официална позиция, в която атакуват ръководството на КФН и го обвиняват в "заговор".

"Днес мафията в КФН и техните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор", обявиха в съобщение за медиите от компанията след отнемането на лиценза. "След като поискаха компанията от собствениците и не я получиха, днес (вчера, 9 юни - бел. ред.) ѝ отнеха лиценза. Финансовото задушаване, инсинуациите и манипулациите продължават повече от 14 месеца. Въпреки всички неоснователни обвинения "ДаллБогг" и неговите акционери вече сътрудничат на назначените квестори за стриктно изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички сезирани правоохранителни органи за доказване на истината", посочиха още от застрахователната компания.

Още: Регулаторният картел след спирането на „ДаллБогг“ отприщи ценови шок в застраховането

"Не ми е странна позицията, защото те водят тази кампания почти една година срещу регулатора и конкретно срещу нас, като ръководство, както и срещу служители на компанията", твърди Големански. "Естествено, няма никакъв заговор. Наистина е учудващо за мен усилията и финансите, които влагат - кампанията срещу регулаторите те я водят чрез платени съобщения в медиите", добави той, но водещите в bTV контрираха, че това не е платено съобщение, а е официална позиция.

Припомняме, че преди повече от месец браншови организации, клиенти и служители на застрахователното дружество излязоха на общи ефективни стачни действия, когато КФН наложи забрана на компанията да продава нови застраховки.

Дружеството твърди, че към края на 2025 разполага с рекорден капитал и няма проблеми с ликвидността. Според председателя на КФН обаче европейският надзорен орган на застраховането "казва съвсем различно, както и ние". "Европейският надзорен орган казва - около 280 милиона евро има недостатъчност в техническите резерви на компанията, което никак не отговаря на това, че те са добре капитализирани", заяви Големански.

Снимка: "ДаллБогг: Живот и здраве", от протеста на дружеството

Две са основните причини, добави той. "Едната е това, което техен процесуален представител казва в съдебно дело - че те не могат да изплащат щети по стари договори поради това, че нямат постъпления от нови договори. В света на финансите това е известно с едно определено понятие. За съжаление, този модел не работи в застраховането. Когато продадеш една застраховка, трябва да заделиш технически резерви, за да може като нямаш постъпления в бъдеще, да можеш да плащаш по нея. Затова им бяха наложени няколко санкции от нас - прави се дъмпинг на пазара, който застрашава и декапитализира самия застраховател. Ако това продължи доста дълго време, има потенциал да декапитализира съответния сектор", твърди още председателят на финансовия регулатор.

Още: Секторен трус: Нови забрани за един от най-известните ни застрахователи

Той и колегите му в КФН не са харесали оздравителния план, представен от дружеството, защото "не адресира по адекватен начин въпроса как ще се покрие липсата в техническите резерви". "В него, чисто и просто, се атакува решението на европейския орган и нашето решение", твърди Големански.

През април КФН забрани на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на вече сключени контракти и разширяване на покритието по тях. Причината - гаранция, че компанията ще остане платежоспособна и че интересите на застрахованите ще бъдат защитени. Решението не засягаше сключените до момента застраховки.

Според тогавашна позиция на "ДаллБогг" - решението помпа инфлацията с политически цели преди парламентарните избори през април. Компанията твърдеше, че вече 12 месеца има "институционална атака" срещу фирмата, като се изказваше подозрение, че има политическа поръчка за това.

"Закриването на "ДаллБогг" ще навреди на всички сфери на икономическа дейност в България и ще бъде особено усетен от домакинствата и работниците в частния сектор не само в България, но и в Европа", се казваше в позицията на протестиращите. Те поискаха оставката на КФН.

Снимка: Васил Големански, fsc.bg

Пенсионните застраховки в "ДаллБогг" и тяхната съдба

Има и над 50 000 души с пенсионни застраховки при "ДаллБогг", но става дума за две различни компании - пенсионноосигурителното дружество "ДаллБогг" е различно.

"Пенсионната компания е изключтелно стабилна, няма проблем там. Но в тази компания акционер не може да бъде акционер, който е в несъстоятелност или има финансови проблеми. То е свързано със застрахователя, което означава, че в един бъдещ порядък компанията ще трябва да си търси нов собственик", разясни председателят на КФН.

Той успокои, че хората могат да не пипат парите за пенсии, защото "няма проблеми".