Кока-Кола ХБК - сертифицирана като Top Employer за поредна година

Международният Top Employers Institute отличи компанията с престижен сертификат на световно ниво, който потвърждава постиженията ѝ в ключови направления

За четвърта поредна година Кока-Кола ХБК в България получи международното признание Top Employer от глобалния авторитет в HR сертификацията - Top Employers Institute. Отличието потвърждава стремежа на компанията за осигуряване на устойчиво и високоефективно работно място. Наградата подчертава качеството на прилаганите от Кока-Кола ХБК практики в ключови области като цялостно управление на човешките ресурси, изграждане на благоприятна работна среда, привличане и развитие на таланти, както и инициативи за подкрепа на здравето и удовлетвореността на служителите.

„Да бъдем отличени като Top Employer за четвърта поредна година е значимо признание за последователните ни усилия да изграждаме култура, в която хората се чувстват ценени, подкрепени и мотивирани да растат. Статутът на Топ Работодател за 2026 г. отразява ангажимента ни в Кока-Кола ХБК България към изграждане на изключителна работна среда и силно съответствие между стратегията за хората и бизнес целите“, сподели Мая Цанкова, директор „Хора и култура“ в компанията.

Международната независима организация Top Employers Institute е специализирана в проверката, оценката и сертифицирането на компании с отлични работодателски практики. В рамките на програмата Top Employers компаниите преминават през задълбочен анализ и независим одит на своите HR политики и процеси. До момента институтът е сертифицирал над 2 500 компании в 131 държави и региони, като оценката обхваща ключови области като стратегия за хората, работна среда, привличане и развитие на таланти, обучение, разнообразие и приобщаване, както и инициативи за благосъстояние и подкрепа на служителите. В тазгодишното проучване Кока‑Кола ХБК постига общ резултат от 85,93%. Компанията отчита максимален резултат от 100% в категорията „Бизнес стратегия“, което е ясен индикатор за ефективността на управленските решения и устойчивия ѝ растеж. Отлично представяне е отчетено и в категорията „Развитие на служителите“, с достигнати 95,59%, включително 94,55% в „Представяне“, 92,86% в „Кариера“ и 100% в „Обучения“. Значителен ръст и резултати над 90% Кока‑Кола ХБК отбелязва и в ключовата категория „Привличане“, където постига 96,00% в подкатегорията „Работодателска марка“ и 93,6% в „Привличане на таланти“.

Силвия Иванова, мениджър „Хора и култура“ в Центъра за споделени услуги Кока-Кола ХБК БСО, допълни: „Признанието Top Employer е още едно доказателство за високите стандарти, които компанията последователно отстоява. То показва на настоящите и бъдещите ни колеги, че при нас могат да открият среда, в която развитието е целенасочено, обратната връзка се чува, а усилията се ценят и зачитат. И занапред ще продължим да насърчаваме колегите си да надграждат уменията си и да развиват нови, като същевременно съхраняваме нашата ДНК - динамична и подкрепяща среда, в която смелите идеи и непрекъснатото учене имат реална стойност.“

Кока-Кола ХБК последователно инвестира в развитието както на своите служители, така и на младите хора, като ги подкрепя в подготовката им за устойчив и успешен кариерен път. Чрез програмата #YouthEmpowered компанията осигурява достъп до обучения, практически предизвикателства и менторска подкрепа, от които от 2017 г. досега в България са се възползвали близо 36 000 младежи. С цел успешен кариерен старт младите хора преминават през редица интерактивни модули на инициативата, насочени към развиване на ключови умения и повишаване на тяхната работоспособност. Програмата достига до ученици, студенти и млади професионалисти от цялата страна, а чрез партньорства с университети и образователни организации екипът на Кока-Кола ХБК в България разширява нейния обхват и устойчиво въздействие.

„За нас признанието Top Employer е много повече от награда - това е ангажимент към нашите колеги и общностите, в които оперираме. През 2025 г. разширихме IT капацитета на нашия Дигитален хъб в София, като ускорихме дигиталната си трансформация и паралелно продължихме да инвестираме в екипите си, да развиваме таланти и да създаваме възможности за професионален растеж. Това признание показва, че подходът ни, поставящ хората в центъра, намира реален отзвук и ни мотивира да продължим да изграждаме култура, в която всеки може да се развива и успява“, сподели Ники Манолия, мениджър „Хора и култура“ в Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисис.

С поредното признание Top Employer Кока-Кола ХБК затвърждава позицията си на отговорен и предпочитан работодател, който поставя хората в центъра на своята стратегия. Чрез последователни инвестиции в развитие, благосъстояние и образование - както вътре в организацията, така и извън нея - компанията допринася за изграждането на устойчива, мотивирана и конкурентоспособна работна среда с дългосрочна стойност.