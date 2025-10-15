20 години СуперХостинг.БГ: 20 причини да са лидери в бранша (ВИДЕО)

Рожденият ден винаги е време за празнуване, но също така и за равносметка. А когато става дума за цели 20 години на върха в хостинг индустрията, постижението си е направо впечатляващо. Още от първите години, когато интернет тепърва прохождаше у нас, чак до днешния динамичен и дълбоко свързан дигитален свят, хиляди бизнеси, предприемачи и мечтатели разчитат на една компания: разбира се, СуперХостинг.БГ.

Как се печели доверието на клиентите и се задържа лидерска позиция цели две десетилетия? Причините са сигурно стотици: но ето нашите основни 20, които поставят СуперХостинг.БГ като име №1 в бранша:

1. 20 години опит

Опитът е най-добрата гаранция за сигурност. Натрупаното знание и практика превръщат компанията в стабилен партньор, който знае как да реагира във всяка ситуация - понеже вече е разрешил хиляди.

2. Отношение към клиента

Всеки клиент тук е много повече от номер в система – той е партньор. Екипът на СуперХостинг.БГ винаги е отзивчив, готов да съдейства по всяко време и по всеки въпрос.

3. Постоянство в най-бурния период на технологично развитие

Последните 20 години донесоха огромна конкуренция и безброй промени в дигиталното пространство. Въпреки това компанията успява да бъде топ изборът на българския пазар.

4. Дом на над 200 000 уебсайта

Това е цяла общност от предприемачи, бизнеси и творци, които вярват на СуперХостинг.БГ. Всяка регистрация е безупречно доказателство за доверието и качеството, които те предоставят.

5. Пълна гама от услуги

От домейни и споделен хостинг до VPS и SaaS решения – всичко е налично. Така клиентите могат да изградят целия си дигитален дом без излишни усилия.

6. Поглед към бъдещето

През годините услугите се адаптират към новите нужди на пазара. Именно тази гъвкавост и мислене няколко хода напред поддържа лидерската позиция на компанията.

7. Локален партньор с глобално мислене

СуперХостинг.БГ е българска компания, но стандартът им на работа е на световно ниво. Доброто познаване на местния бизнес климат, в комбинация с ресурсите на мрежата е деликатен баланс, който дава най-доброто от двата свята.

8. Добри цени

СуперХостинг.БГ съчетава качество и достъпност. Клиентите получават професионално обслужване и стабилна инфраструктура на едни от най-добрите цени на пазара.

9. СуперБлог

Знанията трябва да се споделят. Блогът на компанията е интересен и ценен ресурс с практични съвети и вдъхновение за онлайн успех. Така клиентите получават не просто услуга, а и уменията да я използват.

10. 4,98 от 5

Почти перфектната оценка за обслужване казва всичко. Клиентите ценят бързината, професионализма и човешкото отношение.

11. Доверие от големите брандове

На СуперХостинг.БГ разчитат едни от най-големите компании у нас , като Home2U, Grand Optics, Debov Specialty Coffee и още много други. Това е доказателство за качество и стабилност.

12. Стабилен работодател

Хората зад компанията са сърцето на успеха. Затова СуперХостинг.БГ е доказал се работодател, който подкрепя своя екип и създава условия за развитие.

13. Киберсигурност

Във времена на непрестанни онлайн заплахи защитата е ключова. Компанията инвестира сериозно в най-добрите системи за сигурност, за да пази сайтовете и данните на своите клиенти.

14. Европейски практики и визията на team.blue

Като част от голямото семейство team.blue, мисията на компанията е особено отговорна – да улесняват онлайн успеха на над 3 милиона малки и средни бизнеса в глобален мащаб. Това означава не само дигитално присъствие, но и пълно спокойствие за регулации като GDPR и Европейския акт за достъпността (EAA).

15. България на световната карта

С усилията и успехите си компанията успява да постави България сред разпознаваемите точки на глобалния хостинг пазар. А това определено е истински повод за национална гордост.

16. 27 000 запитвания на месец, 24/7 техническа поддръжка

Въпреки че в интернет е пълно с отговори на всякакви въпроси, от СуперХостинг.БГ се стараят винаги да дадат най-добрия, който не само е точен за всеки клиент, но и е на достъпен и разбираем език. Ежемесечно тук отговарят на 27 000 запитвания на клиенти по всяко време на денонощието.

17. 30 дни гаранция на услугата

От СуперХостинг.БГ добре знаят, че доверието не се появява от само себе си, а се печели. Затова дават 30 дни, в които всеки клиент спокойно може да се увери в качеството на услугата без риск – а ако не е подходяща за него, получава парите си обратно, без въпроси и главоболия.

18. Собствени разработки

Тук не разчитат само на готови решения, а създават свои собствени инструменти за сигурност, оптимизация и управление. Така можем да бъдем сигурни, че получаваме винаги най-доброто, и то специално адаптирано за нашите нужди.

19. Модерни центрове за данни и инфраструктура

СуперХостинг.БГ инвестира в съвременни центрове за данни с висок клас оборудване. Това гарантира висока стабилност, бързина на зареждане и минимални прекъсвания за сайтовете.

20. Празнуват заедно с клиентите

20 години са постижение, затова трябва да се отпразнуват подобаващо – с 20% допълнително отстъпка на най-търсените им услуги. До 26.10 можете да се възползвате от промоцията и да станете част от голямото семейство на СуперХостинг.БГ.

А ако и вие имате идея, която отлагате от твърде дълго време, сега е перфектният момент да ѝ дадете ново начало. С отстъпката на СуперХостинг.БГ имате шанс да започнете своя проект, да повишите сигурността на сайта си или просто да експериментирате на воля.